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22 Августа 2018, 17:25 | Регион сегодня |

Южнокорейская компания хочет выкупить участок в игорной зоне "Приморье"

Под реализацию проекта с зоной Duty Free рассматривается участок площадью 20 гектаров

Корпорация развития Приморского края провела переговоры с представителями корейской компании K International Inc. Инвестор заинтересован в строительстве гостинично-развлекательного комплекса с казино, торговым центром, зоной Duty Free и парковой зоной, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.

На сегодняшний день на территории развлекательного курорта «Приморье» насчитывается 48 гектаров свободных участков под реализацию инвестиционных проектов. С 2017 года Корпорация развития Приморского края активно занимается поиском новых резидентов и ведет переговоры с компаниями Азии и Европы.

Генеральный директор корпорации Игорь Трофимов сообщил, что интерес к проекту корейская компания проявляет уже давно.

«Мы ведем переговоры с начала этого года. Компания видит перспективу, принимает условия сотрудничества и готова перейти к подписанию договора. Под реализацию проекта она рассматривает участок площадью 20 гектаров – там достаточно пологий ландшафт, он находится рядом с дорогой, ведущей к главной магистрали, и на границе с зоной перспективного развития, где после 2022 года будут созданы другие развлекательные объекты, например, гольф-поле и исторический парк», – сообщил руководитель корпорации.

Вице-президент компании KI Ли Донг Тэк рассказал, что партнеры планируют построить гостиничный комплекс с казино и торговый центр с зоной Duty Free. Предполагается строительство прогулочной зоны.

Уже к концу ноября этого года компания рассчитывает закончить работу над дизайн-проектом и представить его на одобрение рабочей группе во главе с вице-губернатором Андреем Лариным. После чего компания будет готова подать заявку на участие в аукционе для получения права на субаренду земли.

По словам Ли Донг Тэка, компания K International Inc. наряду с дочерними структурами крупнейших корейских корпораций станет частью холдинга, в который войдут все лица, заинтересованные в строительстве объекта на территории ИРК «Приморье». Общий объем инвестиций в проект составит минимум 18 миллиардов рублей.

По словам вице-губернатора региона Андрея Ларина, власти края максимально заинтересованы в реализации плана по развитию ИРК «Приморье».

«Данный проект имеет большое значение для социально-экономического развития края. Мы нацелены на создание максимально комфортных условий для работы инвесторов и готовы оказывать комплексную поддержку нашим партнерам, реализующим туристические проекты на территории региона», – подчеркнул замглавы края.

Напомним, интегрированный развлекательный курорт «Приморье» на сегодняшний день – самый масштабный туристический проект на Дальнем Востоке. В данный момент здесь открыто казино с гостиницей Tigre de Cristal, ведется строительство еще трех крупных объектов – Naga Vladivostok, Selena и Sun. Кроме того, над своим проектом работает новый резидент ИРК «Приморье» – компания «Шамбала». Предполагается, что в целом на территории игорной зоны будет создано не менее 12 отелей с ресторанами и казино, а также объекты развлекательного типа. Реализация проекта позволит создать не менее 6 тысяч дополнительных гостиничных номеров, более 20 тысяч рабочих мест.

фото – Глеб Ильинский («Приморская газета»)

Журнал "Дальневосточный капитал".

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