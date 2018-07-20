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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 23 Августа, 00:09 |
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В Приморье на "Территории инноваций" соберут разработчиков технологических стартапов
«Территория инноваций» является площадкой для диалога и обсуждения трендов с ведущими экспертами, которые помогут инноваторам оценить перспективы их разработок. Проект «Территория инноваций» направлен на поддержку молодых ученых, изобретателей, разработчиков, нацелен на формирование в России поколения технологических предпринимателей.
«Для обеспечения конкурентоспособности России в долгосрочной перспективе должна быть создана инновационная экосистема, которая станет технологической, нормативной и культурной основой будущего развития. Проект „Территория инноваций“, впервые представленный в рамках ПМЭФ-2018, станет важной частью программы IV Восточного экономического форума, и будет способствовать развитию технологического предпринимательства и цифровой экономики в России», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета Восточного экономического форума Антон Кобяков.
Программа мероприятия включает серию деловых сессий с российскими и международными инвесторами, топ-менеджментом крупных корпораций, представителями инвестиционных и венчурных фондов, которые познакомятся с проектами, чтобы найти стартапы для инвестиций.
Создатели наиболее перспективных проектов получат возможность напрямую пообщаться с представителями институтов развития, оказывающих поддержку инновациям, акселерационным программам корпоративных партнеров и инвестициям. Участникам, прошедшим конкурсный отбор, также предоставляется возможность бесплатного участия в мероприятиях ВЭФ-2018.
К участию в проекте «Территория инноваций» приглашаются специалисты и разработчики технологических стартапов и проектов. Для регистрации необходимо заполнить заявку по ссылке: forumvostok.ru/startup-lounge/innovation-speed-dating. Регистрация открыта до 1 сентября 2018 года.
Досье "Дальневосточного капитала": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2018 года пройдет 11–13 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru
Журнал "Дальневосточный капитал".
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