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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Третий резидент Cвободного порта Владивосток создал зону таможенного контроля в Приморье
Компания «Аквапарк «Теплое море» реализуют инвестиционный проект по развитию гостиничного комплекса «Теплое море» в поселке Славянка Приморского края. В рамках проекта компания планирует строительство второй очереди гостиничного комплекса и создание самого крупного в регионе аквапарка.
Строительство аквапарка ведется при участии партнеров из Китая. По словам генерального директора компании-резидента Александра Видьде, проект позволит сделать серьезный шаг в развитие круглогодичного туризма в Приморском крае. «Строительство аквакомлекса в нашем регионе привлечет туристов Дальнего Востока и Сибири. Важно, наш проект наглядно показывает действие режима свободного порта Владивосток, что позволило нам привлечь иностранных партнеров и воспользоваться преференцией свободной таможенной зоны».
В настоящее время на площадке ведутся бетонные работы по заливке фундаментов будущих объектов комплекса. Завершение строительных работ запланировано на третий квартал 2018 года.
Объем капиталовложений в проект составит более 868,8 млн рублей. Реализация проекта позволит создать 56 новых рабочих мест в Хасанском районе.
Отметим, процедура свободной таможенной зоны (СТЗ) является уникальной преференцией для резидентов особых правовых режимов на Дальнем Востоке (ТОР и СПВ). Сегодня три резидента ТОР – Маслоэкстракционный завод «Амурский» (ТОР «Белогорск»), Судостроительный комплекс «Звезда» (ТОР «Большой Камень») и компания «СК БОСАН» (ТОР «Камчатка») успешно применяют данную преференцию. Среди резидентов свободного порта Владивосток зоны таможенного контроля созданы компаниями: «о. Русский», «Промышленный парк УССУРИЙСКИЙ» и «Аквапарк «Теплое море».
В настоящее время в Приморском крае в рамках действия режима СПВ реализуют инвестиционные проекты 270 резидентов с объемом инвестиций более 252 млрд рублей и планами создать более 28 тысяч рабочих мест.
С момента реализации Федерального закона №212 от 13.07.2015 г. «О свободном порте Владивосток» в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 482 заявки на общую сумму инвестиций более 406 млрд рублей и перспективой создать более 40 тысяч рабочих мест. Статус резидента СПВ получили 309 компаний с проектами на общую сумму капиталовложений более 346 млрд рублей, планируется создать более 31 тысячи рабочих мест.
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