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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В рамках режима Свободного порта Владивосток в Приморье откроют яхто-моторный клуб
Соответствующие соглашения с инвесторами подписала Корпорация развития Дальнего Востока. В рамках заключенных договоренностей на территории Приморского края будут реализованы проекты в области строительства, развития транспортной инфраструктуры, производства строительных материалов и другие.
Так, компания «Фрегат» в рамках режима Свободного порта Владивосток намерена создать в Приморье яхто-моторный клуб. Объем частных капиталовложений в проект составит около пяти миллионов рублей. По словам директора предприятия Игоря Штокайло, бизнес-проект, прежде всего, направлен на развитие морской и туристической инфраструктуры Владивостока.
«Мы планируем осуществлять водные прогулки для русских и иностранных туристов, ремонт водно-моторной техники и другой сопутствующий сервис. Преференции свободного порта Владивосток поспособствуют более эффективной реализации проекта», – считает инвестор.
Также в рамках режима СПВ в Приморье будет создано предприятие по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию вентиляционных систем. Данный проект на территории Владивостока реализует компания «Хоттей».
Еще один новый резидент – «Техногрупп-Инжиниринг» – запустит производство алюминиевых светопрозрачных конструкций в Артеме. В рамках производственного комплекса инвестор планирует приобрести современное производственное и монтажное оборудование. Предполагается, что предприятие будет также осуществлять монтаж произведенной продукции.
По словам директора компании «Техногрупп-Инжиниринг» Юлии Кретовой, запуск производства запланирован на первый квартал 2018 года. Инвестор намерен вложить в проект около 21 миллиона рублей и создать более 40 рабочих мест.
Ряд новых проектов будет реализован в сфере строительства – в Приморье возведут жилые здания, гостиницы и торговые павильоны. Так, компания «Малоэтажное строительство» создаст в городе Артем гостиничный мини-комплекс «Twins», «Авангард Строй» построит во Владивостоке гостиницу «East Hotel» на 47 номеров, компания «ЭталонСтрой» возведет жилое здание в районе улицы Сабанеева в краевом центре Приморья, а «СеданкаСтрой» завершит строительство жилого дома в районе Седанки.
Также в рамках СПВ во Владивостоке будут созданы складские помещения («Инвест Билдинг») и торговые павильоны (ИП Тузовская А.С.).
Еще один инвестор – «Дальневосточная международная инженерная компания» –планирует реализовать в Свободном порту Владивосток проект по предоставлению услуг в сфере строительства.
Пополнилась резидентами и территория опережающего развития «Большой Камень». Здесь будет осуществлено два проекта: компания «СТРОЙСЕРВИС-ДВ» запустит завод по производству бетона, а компания «Заимка» построит многофункциональный оздоровительный комплекс.
Напомним, сегодня в Приморье созданы четыре территории опережающего развития – «Надеждинская», «Михайловский», «Большой Камень» и «Нефтехимический». На данный момент деятельность в качестве резидентов ТОР в крае осуществляет 53 компании. Общий объем планируемых инвестиций превышает 900 миллиардов рублей. В целом, компании намерены трудоустроить более 17 тысяч граждан, в том числе приморцев. Подана еще 121 заявка на реализацию проектов в рамках ТОР в Приморье на общую сумму 987 миллиардов рублей.
В рамках исполнения федерального закона «О свободном порте Владивосток», подписанного Президентом России Владимиром Путиным в 2015 году, заключено уже 296 соглашений с резидентами СПВ в Приморье на общую сумму почти 256 миллиардов рублей с перспективой создания в крае более 30 тысяч рабочих мест. На данный момент в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 453 заявки на получение статуса резидента СПВ в Приморье на сумму более 315 миллиардов рублей.
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