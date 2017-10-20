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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Жители Приморья могут продвинуть свой бизнес на всю Россию, не выходя из дома
В России создается Межрегиональный специализированный интернет-сервис, призванный помочь региональным и муниципальным предпринимателям, а также рядовым гражданам государства в продвижении собственных проектов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморского края.
Новый ресурс формируется редакцией журнала «Экономическая политика России» и Главным интернет-порталом регионов России по итогам заседания Президиума Госсовета, прошедшего 22 сентября 2017 года под руководством Президента России Владимира Путина. В ходе мероприятия было принято решение о запуске крупномасштабной программы помощи регионам России.
Предполагается, что Межрегиональный специализированный интернет-сервис будет отражать поступательное социально-экономическое и отраслевое развитие территорий, а также станет способствовать решению задач, связанных с созданием новых рабочих мест и повышением уровня жизни населения.
С помощью расширенного функционала Личного кабинета сервис позволит презентовать перспективные мероприятия и создавать сводные группы развития субъектов России и муниципальных образований. Зарегистрированные пользователи – сотрудники региональных и муниципальных органов управления, учреждений, организаций и предприятий – смогут делиться информацией по вопросам социально-экономического и инвестиционного развития территорий, развития предпринимательства и потребительского рынка, жилищного строительства и градостроительства, обновления промышленности и транспортной инфраструктуры и другим.
Кроме того, ресурс поможет активным региональным и муниципальным предпринимателям, а также рядовым гражданам в продвижении собственных товаров и услуг и поиске сторонников в реализации перспективных идей и проектов.
Отметим, процедура упрощенной регистрации региональных и муниципальных ведомств, учреждений и организаций осуществляется на Главной странице ресурса.
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