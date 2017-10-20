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"Passport Приморья" победил в международном конкурсе
Туристско-информационный центр Приморского края стал победителем Международного конкурса путеводителей, туристских карт и SMART приложений по России MAP.GUIDE.SMART&GO TO RUSSIA-2017. Учреждение отмечено сразу в двух номинациях.
Как рассказала директор ТИЦ Дарья Гусева, эта победа для Приморья – не первая, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморского края.
«Миссия конкурса – познакомить специалистов и путешественников с наиболее оптимальными, удобными и интересными формами информирования туристов. Для нас победа – это объективный повод для гордости. Второй год подряд уровень качества и содержания нашей туристической информационной полиграфии находит признание на всероссийском уровне», – отметила руководитель центра.
По ее словам, в 2016 году ТИЦ стал лидером конкурса благодаря собственной креативной разработке – квесту «Найди тигра», который позволяет в форме игры познакомить жителей и гостей Приморья с «тигриной историей» нашего края. В этом году высшей наградой отмечены сразу два вида продукции.
Так, первое место присвоено Приморскому краю за путеводитель «Passport Приморья», который взял главный приз в номинации «Лучший путеводитель по территории».
«Passport Приморья» – это наша уникальная разработка, единственная в своем роде среди других регионов России. Туристам он очень нравится: яркий, компактный и, как и любой личный документ, содержит всю самую главную информацию о Приморье. К тому же именно этот путеводитель пользуется большой популярностью у посетителей наших стендов на международных туристических выставках и форумах. Специально для работы с иностранными туристами мы сделали его на четырех языка: английском, китайском, японском и корейском», – сообщили в ТИЦ.
Лучшим путеводителем туристского маршрута стала разработка ТИЦ – «888». Это один из первых путеводителей на Дальнем Востоке, созданный краевым Туристско-информационным центром совместно с туроператорами в рамках подготовки к реализации туристического бренда «Восточное кольцо России».
«Информационный буклет “888” создан специально для расширения линейки турмаршрутов по Приморью и другим регионам Дальнего Востока. Этот путеводитель представляет первые маршруты “Восточного кольца”, а также туры по Владивостокской агломерации и Приморскому краю, рассчитанные на восемь дней (или 88 часов) – именно столько могут находиться на территории нашего края туристы, прибывшие по электронной визе», – подчеркнула Дарья Гусева.
Руководитель ТИЦ добавила, что туры, представленные в путеводителе «888», пользуются большой популярностью у посетителей международных туристических выставок, поскольку предлагают комплексный, хорошо организованный продукт. Информация из буклета используется и при составлении межрегиональных маршрутов, которые со временем станут в России очень популярными.
Напомним, всего ТИЦ Приморья выпустил более 10 видов полиграфической продукции. Последней разработкой центра стал журнал «7 чудес» – первое специализированное издание, которое рассказывает о туризме в Приморье. В журнале можно найти описание известных достопримечательностей и новых маршрутов, узнать об истории путешественников, а также все о событийных мероприятиях региона. В 2017 году акцент сделан на заповедных местах и экологическом туризме. Первые два номера издания пользовались большой популярностью у участников таких крупных мероприятий, как третий Тихоокеанский туристский форум и третий Восточный экономический форум. В настоящее время ТИЦ готовит уже третий номер журнала.
По вопросам участия в проекте и размещении информации на страницах полиграфической продукции необходимо обращаться в АНО «Туристско-информационный центр Приморского края». Главный офис находится по адресу: Владивосток, ул. Семеновская, 29 (отель «Hyundai», 1 этаж), Международный Аэропорт Кневичи (1 этаж). Телефон: (423) 240-71-21, 240-71-20, e-mail: primtravelinfo@mail.ru, интернет-сайт: http://tour.primorsky.ru.
Досье "Дальневосточного капитала": MAP.GUIDE.SMART&GO TO RUSSIA-2017 – это открытый конкурс проектов в области создания, развития и продвижения путеводителей, туристских карт и смарт-приложений. Миссия конкурса – познакомить специалистов и путешественников с наиболее оптимальными, удобными и интересными формами информирования туристов.
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