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Четверг| 23 Ноября, 01:12 |
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В Приморье тигриные долги возвращают коровами
Центр «Амурский тигр» совместно с компанией «СОГАЗ» продолжает компенсировать фермерам Приморья ущерб, понесенный в результате конфликтных ситуаций с амурским тигром. Так, в 2017 году четыре коровы обрели новый дом.
Компенсация происходит в форме «натурального» обмена - в основном непосредственно животными или кормами для них в соизмеримом понесенным потерям размере. Предоставляется товарный эквивалент, съеденного животного. К примеру, за одну корову, возмещается одна корова без учета её размерных и весовых характеристик. При этом для возмещения вреда необходимо получить заключение государственных органов о том, что животное действительно стало жертвой тигра, а не другого хищника или человека.
«Наша Программа является негосударственной, а общественной инициативой, реализуемой за деньги частных спонсоров. Данную Программу Центр «Амурский тигр» реализует совместно со страховой группой «СОГАЗ», за что им, огромное спасибо, - комментирует генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев. - К сожалению, многие путают данные вещи и считают, что мы обязаны возмещать ущерб, при этом пытаются обмануть как нас, так и государство, которое в данном случае выступает всего лишь гарантом того, что возмещение ущерба действительно пойдёт людям, которые «пострадали» от тигра, при этом ни один рубль государственных денег не расходуется. Стоит отметить, что практически в 90% случаев нападение тигра на домашних и сельскохозяйственных животных спровоцировано самим человеком, так как грубо нарушаются правила содержания или выпаса таких животных. При этом мы в любом случае компенсируем ущерб не учитывая где, чья вина, так как для нас важно, чтобы у «человека» и «тигра» не было обиды друг на друга».
Согласно официальной информации, предоставленной департаментом охотнадзора Приморского края о выявленных конфликтных ситуациях с тигром, в 2017 году от действий хищника пострадали 6 фермеров, четверо из которых уже получили свою компенсацию.
«Все, конечно не быстро происходит. Я уже думал, что не получу компенсацию. А тут звонят мне из Центра «Амурский тигр» и говорят, приезжайте, забирайте», - делится фермер Анатолий.
«Я вообще думал, что ничего не получу. А тут действительно корову вернули. Я очень доволен», - комментирует фермер Николай.
В Лазовский район отправились два бычка, еще один в Артемовский городской округ в п. Красные казармы и одна телочка в Уссурийск. В скором времени ущерб будет компенсирован всем без исключения, если конечно сами граждане будут согласны принять компенсацию.
«В этом году произошёл парадоксальный случай. Фермер нарушил условия содержания коровы, в результате чего она была убита тигром. Он так дорожил своей коровой, что на ночь оставил её в лесном массиве, – комментирует генеральный директор Центра амурский тигр Арамилев Сергей. - Согласно процедуре, мы подобрали ему животное для возмещения, но он отказался его принять. При этом стал безосновательно требовать возместить ему двух животных или заплатить деньгами в сумме, намного превышающей понесенный им ущерб. Очень жаль, что такие люди, для которых фермерское хозяйство, на мой взгляд, это лишь повод владеть участком земли, бросают тень на честных тружеников сельского хозяйства».
Процесс компенсации требует времени, ведь каждый из случаев индивидуален. Подобрать нужно быка или корову, или иное животное, с хорошими племенными характеристиками, при этом приобретение животных возможно только у легальных фермерских хозяйств, которые имеют соответствующие документы, в том числе, и о ветеринарном сопровождении, и платят налоги. В этой связи процесс компенсации занимает длительный промежуток времени. Порой, до полугода.
«Случаи бывают разные и, порой, фермеры сами виноваты, что понесли потери. А все из-за того, что не соблюдала простые правила выпаса скота в ареале тигра и леопарда. Вот и приходится сотрудникам охотнадзора вести профилактические беседы с сельскими жителями о том, как избежать конфликтной ситуации с тигром, а так же, что делать, если тигр все же напал на сельскохозяйственное животное», - комментирует заместитель директора департамента охотничьего надзора Приморского края Алексей Суровый.
Отметим, что службой охотнадзора Приморского края, в том числе при поддержке Центра «Амурский тигр» и WWF России, ведется огромная работа по профилактике, направленная на предотвращение конфликтных ситуаций.
Центр «Амурский тигр» - организация, созданная Русским географическим обществом по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина. Задачи Центра – изучение, сохранение и увеличение популяции амурского тигра в России посредством реализации природоохранных, научных, образовательных и культурно-просветительских проектов. Свою деятельность Центр осуществляет без бюджетного финансирования, исключительно благодаря спонсорской поддержке организаций и частных лиц.
Фото с сайта Центра "Амурский тигр".
Журнал "Дальневосточный капитал".
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