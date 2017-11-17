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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В программе Восточного экономического форума-2018 "будет усилен трек"
21 ноября в Москве состоялось заседание Организационного комитета по подготовке и проведению Восточного экономического форума 2018 года под руководством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.
Четвертый Восточный экономический форум состоится 6-7 сентября 2018 года во Владивостоке в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский. 5 сентября пройдет Молодежный день Форума, в рамках которого, в частности, планируется проведение лекций ведущих иностранных экспертов для студентов и преподавателей ДВФУ.
«За прошедшие три года форум стал признанной международной площадкой для обсуждения стратегических вопросов интеграции России в Азиатско-тихоокеанское пространство. Хотелось бы отметить, что в первом полугодии 2017 года среди всех прямых иностранных инвестиций в экономику России 26% приходится на долю Дальнего Востока. Убежден, что и в дальнейшем нам удастся обеспечить высокую отдачу от мероприятия, которое призвано подчеркнуть ключевую роль России в развитии Азиатско-Тихоокеанского региона, углублении конструктивного многостороннего сотрудничества с государствами региона, а главное - планомерно продвигать интересы нашей страны», - подчеркнул Юрий Трутнев.
На заседании были подведены итоги прошедшего в сентябре этого года ВЭФ. Форум принял рекордное количество участников – 6095 человек, в том числе 1094 представителя СМИ. Состоялось 121 мероприятие, в которых приняли участие 878 спикеров и модераторов.
Как подчеркнул советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков, «уже ведется работа по формированию деловой программы ВЭФ-2018 с акцентом на сохранение ее отраслевой и инвестиционной направленности. В программе будет усилен трек, посвященный развитию человеческого капитала».
Председатель Организационного комитета дал ряд поручений, касающихся подготовки городской инфраструктуры, гостиничного комплекса Владивостока, а также площадки Форума. Отдельные поручения касаются культурной и спортивной программ, в том числе проведения на «Фетисов-Арене» международного турнира по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юниоров и юниорок до 21 года, а также выставки «Улица Дальнего Востока».
Кроме того, участники заседания обсудили программу продвижения тематики форума на многосторонних площадках Азиатско-Тихоокеанского региона.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- В программе Восточного экономического форума-2018 "будет усилен трек"
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