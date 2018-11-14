Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Четверг| 22 Ноября, 17:32 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 65 р.
1 EUR 75 р.
100 JPY 5800 р.
10 CNY 950 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
На Дальнем Востоке традиционная сельскохозяйственная отрасль меняет свой облик
свежий номер
Дальневосточный капитал № 11, 2018

Регион сегодня
22.11 |
Во Владивостоке открыли центра "Мой бизнес"
22.11 |
Рыбаки Приморья и жители притоков Амура остались без осенней кеты
22.11 |
В Приморье создается краевая микрофинансовая организация
22.11 |
Хабаровский Минпромтранс взошел на федеральный "Проектный Олимп"
22.11 |
В Хабаровском крае под снос попали 53 тыс. кв. метров аварийного жилья
статьи раздела
Финансы
14 Ноября 2018, 14:46
Иван Сиворакша: Сбербанк готов помочь своим клиентам стать самостоятельными инвесторами Сбербанк постоянно увеличивает возможности своих клиентов для получения дохода от инвестирования свободных денежных средств. Многие, наиболее продвинутые граждане, давно поняли, что деньги могут делать деньги, главное - заставить их правильно работать.
статьи раздела
Регион сегодня
13 Ноября 2018, 11:30
Сергей ИВАШКИН, глава Минпромтранса Хабаровского края: Комсомольск - город нашенский Экономика Хабаровского края вступила в период интенсивного развития
статьи раздела
Регион сегодня
13 Ноября 2018, 11:00
Что предшествовало браконьерской атаке на подзону Приморья За корейский промысел в 2018 году конкретные чиновники обязаны нести персональную ответственность
статьи раздела
Часовой пояс
30 Октября 2018, 15:18
Два капитана Негласное "соревнование" между Владивостоком и Хабаровском продолжается - теперь и в политической плоскости
статьи раздела
Территория
29 Октября 2018, 12:03
Промышленная реновация по-хабаровски В Комсомольске-на-Амуре создается индустриальный центр завтрашнего дня
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
22 Ноября 2018, 14:20 | Регион сегодня |

В Приморье создается краевая микрофинансовая организация

Она будет предоставлять займы в размере до 3 миллионов рублей

Об этом сообщил вице-губернатор Константина Богданенко на открытии Центра «Мой бизнес», который будет предоставлять услуги по принципу «одного окна» предпринимателям Приморья.

Торжественное открытие центра «Мой бизнес», который объединил все краевые институты развития малого и среднего предпринимательства, состоялось в четверг, 22 ноября, во Владивостоке на Тигровой, 7. Здесь будут оказывать услуги по принципу «одного окна» – предприниматели смогут получить исчерпывающую консультацию обо всех государственных программах и льготах для бизнеса, выбрать наиболее подходящие для себя виды поддержки и сразу же оформить заявку для их получения, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.

По словам вице-губернатора Константина Богданенко, сегодня в Приморье зарегистрировано почти 90 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, которые обеспечивают работой 240 тысяч человек. Развитие действующих предприятий и формирование комфортных условий для создания новых – одно из приоритетных направлений экономической политики краевой Администрации. Для этого по поручению врио Губернатора Олега Кожемяко сформирована региональная программа поддержки малого бизнеса до 2024 года.

«Программа обеспечена финансированием из федерального и краевого бюджетов и предусматривает усиление действующих видов поддержки, а также запуск новых инструментов для развития бизнеса. Их достаточно много, но мы выделяем четыре ключевых направления: расширение доступа к финансовым ресурсам, развитие экспортного потенциала, бесплатные образовательные программы для предпринимателей, а также строительство промышленных и технологических парков для МСП и за счет локализации производств – усиление отдельных отраслей экономики региона. Есть и другие направления, а чтобы предприниматели могли легко узнавать о возможностях для развития и без лишней бюрократии получать поддержку от государства, создан центр «Мой бизнес», – сообщил Константин Богданенко.

На базе нового центра уже сейчас можно получить поддержку Гарантийного фонда Приморского края, который предоставляет поручительства по кредитным договорам и таким образом помогает предпринимателям оформить банковские кредиты. Здесь же работает краевой Центр развития экспорта. Его специалисты помогают приморским производителям продвинуть свою продукцию на международные рынки и найти иностранных партнеров. Реализацию инвестиционных проектов сопровождает краевое Инвестиционное агентство Приморского края. А Центр поддержки предпринимательства бесплатно предоставляет консультации, организует семинары, мастер-классы и тренинги, которые по своему содержанию не уступают дорогостоящим коммерческим курсам для бизнес-аудитории.

Кроме того, центр «Мой бизнес» является своеобразным «проводником» не только краевых, но и федеральных мер поддержки предпринимателей. Здесь можно получить консультацию и подать заявку для участия в программах Корпорации МСП, Фонда развития Дальнего Востока, Фонда развития промышленности, Фонда развития моногородов и других структур.

Планируется, что в следующем году функционал центра расширится: здесь откроются коворгкинг, где начинающие предприниматели будут работать над запуском своего бизнеса, а также Центр прототипирования – с помощью новейших видов оборудования и средств моделирования «молодые» компании получат возможность оперативно и без лишних затрат изготовить прототипы своих изделий. Помимо этого, уже в начале 2019 года заработает краевая микрофинансовая организация для бизнеса.

«Любой предприниматель регулярно сталкивается с необходимостью оперативно привлечь дополнительное финансирование для текущей работы или развития своего дела, однако на практике банки редко предоставляют бизнесу небольшие кредиты. Поэтому мы создаем краевую государственную микрофинансовую организацию, которая будет предоставлять займы малым и средним предприятиям в размере до 3 миллионов рублей. Мы планируем, что ставка составит 7,5%, а для некоторых категорий бизнеса она будет еще ниже», – пояснил вице-губернатор Константин Богданенко.

Он также добавил, что в ближайшее время будет проработан вопрос о том, чтобы предприниматели из Приморья, которые не проживают во Владивостоке, могли обращаться в центр «Мой бизнес» удаленно с помощью интернета и не приезжать для этого в краевой центр. В будущем будет решаться вопрос об открытии аналогичных центров в муниципалитетах края.

Фото Романа Павловского (Администрация Приморского края)

Журнал "Дальневосточный капитал". 

 

Теги:


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Налогоплательщик15:23, 22.11.2018

    Количество организаций, претендующих на бюджетные средства, все увеличивается, но только результата от этих контор как не было, так и нет. Может только Гарантийный фонд ещё помогает, а остальные просто нахлебники. На мастер-классах и курсах прилутствовал - уровень просто ниже плинтуса. Впечатление такое, что тренеры с какой-то другой планеты и перессказывают содержание всем известных книг по организации бизнеса. Слишком далеки они от народа. Про инвестагентство вообще нечего сказать. Какие-то мальчики и девочки, которые ничего не знают о бизнесе и инвестициях. Поэтому лучше обращаться к федеральным структурам, которые реально могут помочь. Граждане, пора остановиться в создании разных бесполезных контор и конторок!!!Постройте нормальные дороги, сделайте парки, скверы, решите уже проблемы сирот и обманутых дольщиков. И это далеко не полный перечень вопросов, требующих бюджетных средств. А освоение бюджета через конторы и конторки пора прекращать уже.
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
13 Ноября 2018, 09:45
На Колыме впервые в нынешнем столетии представят оперу Зрителей пригласят на премьеру "Боярыни Веры Шелога" в середине ноября
статьи раздела
Loading...
RedTram
Финансы
30 Октября 2018, 17:00
Денис Синюков: Мы помогаем обеспечить стабильность и предсказуемость финансовых результатов Вести бизнес не становится проще, и это не только российские реалии
статьи раздела
Территория
30 Октября 2018, 09:00
Дорога с новым статусом Автодорожное строительство в Хабаровском крае набирает темпы
статьи раздела
Регион сегодня
23 Октября 2018, 15:19
Александр БЕККЕР, директор Инженерной школы ДВФУ: Традиции политехнического образования, заложенные столетие назад, трудно сломать В этом году инженерное образование в Приморье отмечает столетний юбилей. Сегодня его форпост - Инженерная школа ДВФУ, образованная на базе ставшего частью федерального университета политена - Дальневосточного политехнического института.
статьи раздела
Проект ДК
23 Октября 2018, 10:30
Иностранные инвесторы сделают из "Приморья" курорт Интегрированный развлекательный курорт "Приморье" - один из якорных туристско-рекреационных кластеров края.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика