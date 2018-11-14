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Четверг| 22 Ноября, 17:32 |
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Рыбаки Приморья и жители притоков Амура остались без осенней кеты
WWF поддержал опрос местного населения с целью выявления ситуации с лососевыми на Амуре и его притоках. Его провели в Приморском, Хабаровском краях и Еврейской автономной области студенческие дружины охраны природы.
Интерес к ситуации с лососевыми на реке Амур не ослабевает, в социальных сетях продолжается активное обсуждение вопроса о снижении количества приходящих в Амур на нерест тихоокеанских лососей. Это заметно уже даже в нижнем течении Амура, о чем в WWF России неоднократно поступали обращения от граждан.
В рамках операции «Серебристый лосось» четыре дружины охраны природы провели опрос жителей восьми населённых пунктов Приморского, Хабаровского краев и Еврейской автономной области, расположенных на притоках Амура: Тунгуска, Урми, Кукан (Хабаровский край и ЕАО), Уссури, Арсеньевка, Павловка, Малиновка (Приморский край), и в низовьях главного русла Амура (с. Нижние Халбы, Хабаровский край). Всего в ходе анкетирования было опрошено более 450 человек.
«Кому как не нам решать проблемы нашего региона? От количества лососевых в нашей реке Амур зависит жизнь коренного населения и устойчивость всей экосистемы. Мы не должны допустить исчезновения этого вида! Поэтому дружины решили объединиться и совместно делать шаги по пути к изучению и решению этой проблемы», – комментирует Наргиза Уринбаева, командир дружины охраны природы «Нижнеамурская экологическая инспекция», г. Комсомольск-на-Амуре.
Местным жителям предлагалось ответить на вопросы о ситуации с осенней кетой: что для людей значит рыбалка, как часто они рыбачат, как оценивают количество рыбы в реке, что считают причиной изменения количества осенней кеты, какие годы на, их взгляд, были наиболее урожайными и не урожайными на кету. Несколько вопросов было посвящено количеству их личных уловов.
«Нам интересна проблема лососевых, и конечно же мы не остаёмся равнодушными! Ребята из нашей дружины «Тис» опросили почти 180 человек в трех районах Приморского края. Поговорив с людьми «по душам», мы выяснили, что проблема сокращения рыбных запасов Амура и его притоков действительно актуальна в наше время. По результатам опроса кета практически исчезла в некоторых районах. Если ещё 5 лет назад население «жило» на этой рыбе, то сейчас все озабочены тем, что ее очень мало и встречается она единично. Например, в Яковлевском районе рыбаки в один голос говорили о том, что в последние годы кету даже тяжело встретить, а ведь раньше она была в их реках и в больших количествах. Если говорить о Дальнереченском и Чугуевском районах, то там кета ловится до сих пор, но ее количество заметно сократилось», — рассказывает Валентина Покаместова, командир дружин охраны природы «Тис», г. Уссурийск.
Дружина охраны природы "Тис" проводит анкетирование жителей с. Новосысоевка, недалеко от реки Арсеньевка, Приморский край. Фото Валентина Покаместова
Результаты анкетирования показали, что 69% опрошенных считают, что по сравнению с предыдущими годами в 2018 году количество пришедшей осенней кеты уменьшилось. Половина опрошенных признали самыми неурожайными последние три года (2016-2018), отдельно выделив безрыбный 2017 год.
«Мы побывали с анкетой в селах недалеко от Тунгуски и ее притоков. Стоит отметить, что это был первый такой опыт для нашей молодой организации. Большинство людей, к которым мы подходили, охотно делились своими наблюдениями. Это говорит о том, что проблема очень серьёзная и актуальная для жителей. Практически все единодушно заключали, что кеты в последние годы стало совсем мало. А один из местных жителей ещё и уточнил, что кета сейчас совсем обмельчала, стала как селедка. Люди обеспокоены текущей проблемой и с тревогой заглядывают в будущее — есть риск потерять популяцию лосося навсегда», — комментирует Влада Черникина, командир дружины охраны природы «Хехцир», г. Хабаровск.
Большинство участников опроса причиной изменения количества осенней кеты называют обильный вылов рыбы в Амурском лимане и низовьях Амура (28,7%), а также браконьерство (14,7%) и общее уменьшение рыбы в океане (6,6%).
«В ходе анкетирования наша дружина «Беркут» в поселках Смидович и Песчаное в ЕАО столкнулась с разной реакцией людей на вопросы о лососевых. Большинство людей, которые живут недалеко от реки Урми, отмечают, что рыба не доходит до верховий Амура по причине перекрытия рек орудиями лова в низовьях. В целом население отнеслось к анкетированию благожелательно и с интересом. Однако, взгляд на нашу инициативу в некоторых случаях был немного скептическим, потому что люди считают, что проблему исчезновения рыбы на их территории решат только радикальные меры», — делится впечатлениями Ирина Попович, командир дружины охраны природы «Беркут», г. Биробиджан.
«Полученная информация очень тревожит: более 60% опрошенных не смогли поймать рыбу! Например, на Уссури приходится более 30% площади всех нерестилищ Амура, а доходит туда из низовий, хорошо, если 1% от всей пришедшей на нерест кеты. При таком подходе есть вероятность, что возврат рыбы, отнерестившейся в этом году, будет минимальным. Местные жители возмущены, что в притоках нет рыбы, а в это же время в низовьях Амура идет промышленный лов лососевых! Люди готовы лично выходить на реки и собирать информацию, чтобы показать реальную ситуацию на нерестилищах», — комментирует Ольга Квитко, координатор проектов по особо охраняемым природным территориям Амурского филиала WWF.
WWF считает необходимым:
выполнять расчет, наделение и корректировку квот на добычу (вылов) тихоокеанских лососей пользователям водных биологических ресурсов (для всех видов рыболовства), исходя из общего объема рекомендованного вылова лососей для р. Амур и Амурского лимана. При этом при обосновании дополнительных объемов вылова, внесении корректировок, необходимо использовать подтвержденные (рыбохозяйственными НИИ, общественным контролем и др.) данные о: количестве пропущенных на нерест производителей; достижении установленного оптимума заполнения основных нерестилищ на расчетную дату.
в случаях выявления слабого заполнения основных нерестилищ лососевых (когда оптимум заполнения отдельных нерестилищ по результатам общественного контроля не достигнут на расчетную дату) региональной Комиссией по регулированию добычи (вылова) анадромных рыб в Хабаровском крае (Комиссия) оперативно должны вводится ограничения на вылов тихоокеанских лососей в нижнем течении Амура (в Николаевском районе) и в Амурском лимане;
Полный текст позиции WWF по вопросу сохранения лососевых на Амуре
В октябре этого года при поддержке WWF России в Хабаровском крае состоялся полевой сбор данных о реальном заполнении нерестилищ на трех крупнейших притоках Амура: Амгуни, Анюе, Тунгуске, который впервые осуществили представители коренных малочисленных народов. Полученная информация будет представлена Комиссии по регулированию добычи анадромных рыб в Хабаровском крае и опубликована с рекомендациями по использованию данных материалов при выделении квот на вылов.
Члены дружин охраны природы и Амурский филиал WWF России благодарят всех, кто поддержал инициативу и заполнил анкету.
Автор фото анонса Анна Барма, WWF России.
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