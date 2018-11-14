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Во Владивостоке открыли центр "Мой бизнес"

В центре "Мой бизнес" предприниматели Владивостока смогут также получить консультации специалистов Росбанка по всей линейке финансовых продуктов

22 ноября во Владивостоке состоялась церемония открытия центра «Мой бизнес» - площадки, где и опытные предприниматели Приморского края, и граждане, только планирующие открыть свой бизнес, могут получить все необходимые услуги и консультации о действующих в регионе мерах государственной поддержки по принципу «одного окна». Центр расположился в здании по адресу ул. Тигровая, д. 7, принадлежащем Росбанку.

В церемонии открытия приняли участие вице-губернатор Приморского края, курирующий вопросы экономики и развития предпринимательства, Константин Богданенко, председатель регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Виталий Гуменюк, директор территориального офиса Росбанка во Владивостоке Екатерина Зиненко, а также руководители региональных институтов развития бизнеса и предприниматели.

В центре «Мой бизнес» будут работать Гарантийный фонд и Инвестиционное агентство Приморского края, Центр поддержки предпринимательства и Центр развития экспорта.

«Сегодня в Приморье зарегистрировано порядка 90 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, которые обеспечивают работой более 240 тысяч человек. Развитие действующих предприятий и формирование комфортных условий для создания новых – одно из приоритетных направлений экономической политики краевой администрации. Центр «Мой бизнес» создан для того, чтобы предприниматели могли легко узнавать о возможностях для развития и без лишней бюрократии получать поддержку от государства,» - отметил Константин Богданенко.

Росбанк является единственным банком с международным участием, работающим на Дальнем Востоке, и ориентирован на поддержку региональных компаний, в том числе занимающихся экспортно-импортными операциями. В центре «Мой бизнес» предприниматели Владивостока смогут также получить консультации специалистов Росбанка по всей линейке финансовых продуктов.

«Сегодня мы отмечаем активный рост малого и среднего предпринимательства в Приморском крае. Компании МСП проявляют особый интерес к инвестиционному финансированию, привлекаемому для модернизации оборудования. Кроме того, на 30% в год растет количество экспортных учетных контрактов, в большинстве своем – на сельскохозяйственную продукцию и акваресурсы. Открытие центра «Мой бизнес» – значимое событие для всего Приморского края, поскольку это позволит руководителям компаний оптимизировать свои временные затраты на решение различных вопросов, получить полный спектр услуг и консультационную поддержку в одном месте, – подчеркнула Екатерина Зиненко. – Для Росбанка сотрудничество с компаниями малого и среднего предпринимательства является одним из ключевых направлений работы. Мы рады стать частью этого проекта».

Журнал "Дальневосточный капитал". 

 

Теги: Гарантийный фонд  Росбанк  предпринимательство  Мой бизнес  финансы 


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  • Псевдонишкм19:24, 22.11.2018

    Лелетки-проститутки
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