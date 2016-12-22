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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 22 Декабря, 22:48 |
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Компания "ЛедСтрой" стала сотым резидентом особого экономического режима ТОР Дальнего Востока
Объем инвестиций в проект составляет 801,8 млн. рублей с перспективой создания 94 рабочих места. Инвестор намерен привлечь в проект и на территорию ТОР партнеров из Китая, стран СНГ, Индии, Пакистана, Казахстана и Белоруссии для совместной работы и наработки общей интеллектуальной собственности для производства эффективного осветительного оборудования.
Реализация проекта производственно-логистического комплекса, площадью 16 500 кв.м., будет проходить в несколько этапов. Начало первого запланировано на 2017 - 2018 годы, когда произойдет строительство и ввод в эксплуатацию первой очереди комплекса класса «В», площадью 1 500 кв.м., со встроенными административными помещениями.
По результатам второго этапа в период 2018 - 2019 гг. будет осуществлено строительство и ввод в эксплуатацию второй очереди производственно-складского комплекса класса «А» и «В», площадью 5 000 кв.м., включающего в себя административные помещения и жилой блок с помещениями социально-бытового назначения.
«В ТОР «Надеждинская» мы создаем свето-технический кластер, где сконцентрируем силы иностранных партнеров и возможности российских компаний, которые занимаются светотехникой в своих направлениях. Светотехнический кластер будет в себя включать производство полного цикла светильников. Для российских партнеров мы организуем консолидированные логистические склады, тем самым, сокращая для них логистическое «плечо» в отношении требуемой продукции. Мы намерены использовать преференции, предоставляемые в рамках режима ТОР, для развития и расширения производства с ключевой целью стать крупным российским производителем», - говорит генеральный директор Денис Борисов.
На базе производства инвестор планирует открытие научно-инженерной лаборатории для создания следующего поколения источников света на основе лазерно-фосфорной технологии.
Компания намерена представить на отечественный рынок полный ассортимент современной, энергоэффективной и безопасной светотехнической продукции для использования в офисе, дома, на производстве и для уличного освещения. В производстве будут использоваться новые технологии для LED плат и LED модули в качестве источника света. Продукция пройдет обязательный контроль, будет сертифицирована и отмечена маркировкой «Сделано в России».
Досье "Дальневосточного капитала": ТОР «Надеждинская» создана Постановлением Правительства Российской Федерации №629 от 25 июня 2015 года. В Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 34 заявки для реализации проектов в данной ТОР. Общая сумма частных инвестиций по заявкам составляет 41,1 млрд рублей с перспективой создания более 4,7 тыс. рабочих мест. В настоящее время резидентами ТОР «Надеждинская» являются 14 компаний, реализующих проекты с объемом инвестиций 11,3 млрд рублей с перспективой создания 2 395 рабочих мест.
С принятием Федерального Закона о ТОР в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 226 заявок на общую сумму инвестиций более 587 млрд рублей. В результате реализации данных проектов планируется создание более 35 тысяч рабочих мест. Сегодня резидентами ТОР на Дальнем Востоке являются 102 компания с общим объемом инвестиций более 415 млрд рублей и перспективой создания 21 347 рабочих мест.
Досье "Дальневосточного капитала": АО «Корпорация развития Дальнего Востока» - управляющая компания, которая определена Правительством Российской Федерации в целях осуществления функций по управлению территориями опережающего социально-экономического развития (ТОР) и управления Свободным портом Владивосток (СПВ).
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