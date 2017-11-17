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Во Владивостоке объявили символ 2018 года в Амурском экорегионе
За кружкой таежного чая прошла во Владивостоке предновогодняя встреча журналистов с Петром Осиповым, директором Амурского филиала WWF России. Речь шла об итогах года в Амурском экорегионе и предстоящих учетах дальневосточного аиста в бассейне Амура – в России и Китае.
Уже традиционно в декабре Амурский филиал WWF России проводит предновогодний прием для журналистов, на котором подводит итоги уходящего года и намечает точки соприкосновения на будущее. 2017 год проходил под знаком 100-летия заповедной системы России и Года экологии. И, конечно, заповедники и нацпарки стали главными героями и участниками многих мероприятий.
Развитие системы особо охраняемых природных территорий
В Амурском экорегионе по решению Координационного Совета заповедников и нацпарков юга Дальнего Востока и WWF России в январе во всех краях и областях открылась межрегиональная выставка «Заповедное ожерелье Амура» о природе 23 заповедников и нацпарков региона, которая путешествовала весь год по городам и селам. В марте особо охраняемые территории начали марафон «Заповедная волна», а в июне собрались в Хабаровске на фестиваль «Заповедный микс», на котором представили свои ООПТ.
В этом году в Сихотэ-Алинском биосферном заповеднике при поддержке WWF был обустроен и открыт для туристов новый маршрут — тропа «По следу Арсеньева», и состоялся необычный исследовательский проект «Четыре сокровища Сихоте-Алиня» по изучению тигра, горала, рыбного филина и рододендрона Фори. В июле российско-монгольская территория «Ландшафты Даурии» получила статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. В октябре подарком природе и Году ООПТ стало создание в Забайкалье при поддержке WWF России заказника «Среднеаргуньский» в верховьях Амура.
Устойчивое лесопользование
На встрече с журналистами директор Амурского филиала WWF России Петр Осипов отметил и такие значимые для фонда вехи уходящего года, как сдача в работу в Приморском и Хабаровском краях системы мониторинга лесоизменений КЕДР для борьбы с нелегальными рубками, открытие Центра инноваций лесного хозяйства в Приморской государственной сельскохозяйственной академии. Благодаря тому, что администрация Приморского края прислушалась к мнению общественности, осенью удалось снять с аукциона и предотвратить рубку защитных лесов на реке Единке и в Дальнереченском районе Приморья. WWF поддержал проведение в Приморье первого Фестиваля тайги, призванного переосмыслить отношение людей к таежному богатству региона и сделать дикоросы брендом края. Тайга-кормилица, ресурсы которой велики, но не бесконечны, стала в ноябре темой обсуждения в Законодательном собрании края: приморские депутаты, взяв на вооружение рекомендации экспертов, приступили к рассмотрению поправок в закон «Об использовании лесов», которые должны защитить тайгу от чрезмерной нагрузки со стороны сборщиков кедрового ореха.
Сохранение амурского тигра и среды его обитания
Год был, как всегда, насыщен «тигриными» событиями, которые тщательно отслеживали вместе с Центром «Амурский тигра» сотрудники WWF России, оказывая помощь охотнадзору в Приморском, Хабаровском края и Еврейской автономной области. Это и гибель реабилитированного тигра Упорного в Хабаровском крае, и выпуск тигрицы Филиппы на территорию ЕАО и тигра Владика в нацпарк «Бикин» под патронажем МПР России. Впрочем, новым домом эта охраняемая территория для Владика так и не стала: полосатый «турист» из Владивостока вернулся, обходя объекты инфраструктуры, на юг Приморья, и охотнадзор продолжает его «вести» по сигналам радиоошейника.
В этом году, благодаря совместному проекту WWF и банка ВТБ по сохранению редких кошек России, удалось оснастить новыми внедорожниками департамент охотничьего хозяйства в Приморье и оказать существенную помощь национальному парку «Бикин» в строительстве и оборудованию кордонов, приобретению лодок, снегоходов, фотоловушек. Еще одна важная веха — в национальном парке «Бикин» был начат фотомониторинг амурского тигра: свои фотопортреты оставили 10 тигров, в целом же на этой территории обитают более 30 полосатых кошек.
Дальневосточный аист станет символом 2018 года в Амурском экорегионе
Как было объявлено на встрече с журналистами, символом 2018 года в бассейне Амура станет дальневосточный аист. Это связано с проведением, спустя 13 лет, масштабного учета дальневосточного аиста в России. На этот раз учеты пройдут на всем гнездовом ареале, включая север Китай и на основных местах зимовок на юге КНР. Двусторонняя встреча российских и китайских специалистов из ведомств, представляющих интересы редкой птицы, уже состоялась в ноябре в заповеднике «Болоньский». Она была организованная по инициативе WWF России и ФГБУ «Заповедное Приамурье». Договорились, что мероприятия Года аиста стартуют 2 февраля, в день водно-болотных угодий, важных для поддержания популяций водоплавающих и околоводных птиц. В апреле-мае будет широко отмечаться День аиста во всех особо охраняемых природных территориях юга Дальнего Востока, где гнездится эта редкая птица или останавливается на пролете.
«Объем работ предстоит огромный. Учет дальневосточного аиста начнется в феврале, когда можно использовать снегоходы и гнезда хорошо просматриваются, и продолжится в весенне-летние месяцы – на автомобилях, вездеходах, квадрациклах, с использованием вертолета и беспилотников, — говорит Петр Осипов. — Намечен не только учет, но по возможности, меченье птиц. Это позволит специалистам уточнить, каким путем летят аисты, сколько из них достигает мест зимовки, а главное — сколько возвращается к местам гнездовий. Как видите, работа продолжится и после 2018 года».
Специально к Году дальневосточного аиста Всемирным фондом дикой природы подготовлено мобильное приложение «Птицы Амура», в котором можно не только получить интересную информацию об околоводных пернатых бассейна Амура, узнать новости и занимательные истории, а также принять участие в «учетах» — отмечая на карте встреченную птицу.
Год аиста-2018 предполагается закончить научно-практической конференцией в Благовещенске с приглашением специалистов из России, Китая, Японии, США, Кореи и других стран.
Фото - Амурский филиал WWF России.
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