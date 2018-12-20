|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 24 Декабря, 14:21 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Приморье сформирован новый состав администрации Приморья
Губернатор Приморья Олег Кожемяко утвердил изменения в состав администрации края в четверг, 20 декабря, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморского края.
Согласно распоряжению Губернатора Приморского края, свой пост покинули вице-губернаторы Валентин Дубинин, курировавший вопросы сельского и рыбного хозяйства, ветеринарии, использования объектов животного мира, лицензирования и торговли, и Дмитрий Мариза, отвечавший за записи актов гражданского состояния, общественной безопасности и координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства, обеспечения деятельности мировых судей, защиты государственной тайны, мобилизационной подготовки.
В новый состав администрации края перешли Александр Костенко, Гагик Захарян, Константин Межонов, Константин Богданенко.
Александр Костенко теперь будет курировать вопросы лесного хозяйства, управления природными ресурсами и охраны окружающей среды, сельского и рыбного хозяйства, ветеринарии, использования объектов животного мира, тарифообразования, лицензирования и торговли.
Гагик Захарян займется развитием жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, государственного жилищного надзора.
Константин Межонов будет отвечать за вопросы образования, реализации научных, научно-технических и инновационных программ и проектов, культуры и охраны объектов культурного наследия, здравоохранения, социальной сферы, физической культуры и спорта.
В сферу ведения Константина Богданенко войдут вопросы экономики и развития предпринимательства, проектного управления, государственного заказа, промышленности, земельных и имущественных отношений, международного сотрудничества и туризма.
Должность врио первого вице-губернатора в новой администрации Приморского края заняла Вера Щербина. В ее обязанности будет входить работа по направлениям взаимодействия с федеральными органами власти, финансов, реализации государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля, информатизации и телекоммуникаций.
Врио вице-губернатора – руководителя аппарата администрации Приморского края стал Антон Волошко. Он будет курировать вопросы взаимодействия с Законодательным Собранием Приморского края, Избирательной комиссией Приморского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, внутренней и информационной политики, правового обеспечения, профилактики коррупционных и иных правонарушений, государственной гражданской службы и кадров, бюджетного учета, молодежной политики, архивного дела.
Михаил Петров назначен курировать градостроительство, региональный государственный строительный надзор и контроль в области долевого строительства, а также транспорт и дорожное хозяйство.
Также в состав в качестве врио вице-губернатора администрации вошел Олег Мельников. Он займется вопросами общественной безопасности и координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства, обеспечения деятельности мировых судей, записи актов гражданского состояния, гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, защиты государственной тайны, мобилизационной подготовки и военно-патриотического воспитания молодежи.
- Во Владивостоке завершается модернизация железнодорожного тоннеля им. Сталина
- Во Владивостоке началась акция "Чистый автобус"
- Прокуратура Приморья усиливает контроль за расходами чиновников, замещающих государственные должности
- В Приморье создадут максимально эффективную систему предупреждения ЧС
- Назначен новый исполняющий обязанности главы Владивостока
- В Приморье сформирован новый состав администрации Приморья
- Осталось 10 дней, чтобы успеть "Посмотреть на Владивосток" в 2018 году
- Первый фестиваль "Новогодняя сказка" стартует на центральной площади Владивостока
- Супермаркеты Приморья заманивают покупателей "волшебством" и "чудесами"
- Жители Приморья просят Деда Мороза помочь погасить долги по зарплате в 340 млн рублей
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.