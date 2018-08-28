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Четверг| 20 Сентября, 01:01 |
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Во Владивостоке хватит земли для расселения 2,5 миллионов человек - эксперт
Эксперт отметил, что во Владивостоке достаточно земель для обеспечения большого количества жителей, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе администрации Приморского края.
«Возможно, земли города не рассчитаны на массовое строительство, но небольших наделов здесь предостаточно. Даже если допустить, что земель мало, Владивосток уже давно мог выйти за пределы своих административных границ», - заявил он.
Юрий Авдеев обозначил, что город должен вступить в связи с соседними районами. Например, продолжить строительство мостов на Песчаный или Тавричанку.
«Нужно занимать те территории, где может и должен развиваться Владивосток. И заявляю со всей ответственностью, тогда здесь хватит земли для расселения 2,5 миллионов человек. Можно будет даже выдавать земельные участки размером не 6 соток, а не меньше, чем 20», - заявил эксперт.
По мнению эксперта, вопрос предоставления земель также не может быть решен без проведения инженерных сетей.
«Иначе это будет затратно, неэффективно и невыгодно для тех, кому такие участки будут выдаваться», - считает он.
Тем не менее, Юрий Авдеев отметил, что уже сейчас в городе есть территории, которые можно без всяких согласований застраивать комплексно малоэтажной застройкой с низкой стоимостью квадратного метра.
«Есть технологии, позволяющие строить дома по стоимости, не превышающей 500 долларов за квадратный метр. И есть компании, готовые браться за такие небольшие подряды. Кстати, с корейцами достигнуты договоренности о линиях по производству металлоконструкций, которые позволяют собирать каркасы домов за две недели силами 2-3 человек», - рассказал эксперт.
Напомним, 22 января, Юрий Трутнев провел во Владивостоке совещание по вопросам бесплатного предоставления в Приморском крае земельных участков гражданам, имеющих трех и более детей.
«Во Владивостоке всего 7 процентов многодетных семей получили участки, тогда как в других районах Приморья этот показатель составляет 57 процентов. На мой взгляд, это связано с отношением чиновников к своим обязанностям, с тем, что они плохо работают и пытаются решить другие вопросы», - заявил Юрий Трутнев по итогам совещания.
По его словам, должностные лица будут нести за это персональную ответственность.
Журнал "Дальневосточный капитал", Владивосток.
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