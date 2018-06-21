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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 19 Июля, 19:15 |
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Из Владивостока в Москву можно уехать плацкартом со всеми удобствами
Во Владивостоке журналистам региональных СМИ представили новые плацкартные вагоны производства ОАО «Тверской вагоностроительный завод».
Отвечая на вопросы журналистов, заместитель начальника Дальневосточной железной дороги по Владивостокскому территориальному управлению Андрей Ваулин сказал, что обновление приписного парка пассажирского вагонного депо Владивосток Дальневосточного филиала АО «Федеральная пассажирская компания» было необходимо. Средний возраст вагонов на Дальневосточной магистрали превышает 20 лет, и с поступлением 30 новых плацкартных вагонов парк депо заметно помолодел.
Новые вагоны оснащены электронным пультом управления и контроля системами жизнеобеспечения с выводом данных на сенсорный дисплей, кондиционерами, душами и биотуалетами, системами видеонаблюдения, пожарной сигнализации и системой пожаротушения. В каждом купе есть электропитание на 220 вольт и USB-порты. Вибрация снижена благодаря особым материалам в теплоизоляции пола и кузова. Безопасность пассажиров обеспечивают двухкамерные стеклопакеты с ударопрочными тонированными стеклами.
По словам главного инженера пассажирского вагонного депо Владивосток Дальневосточного филиала АО «ФПК» Валентина Порвы, после окончания процедуры присвоения бортовых номеров новые выгоны пополнят составы пассажирского поезда №099/100 сообщением Владивосток – Москва.
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