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Среда| 23 Января, 22:26 |
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После Камчатки угроза заминирования дошла до Приморья
На электронную почту сразу нескольких социальных учреждений и ведомств Владивостока и Приморского края поступили письма с сообщением о том, что в зданиях находится бомба, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.
Как сообщили в краевом департаменте по координации правоохранительной деятельности, на электронную почту сразу нескольких социальных учреждений и ведомств края поступили письма с сообщением о том, что в здании находится бомба.
«Требования никакие не выдвигались. Есть основания полагать, что действовали авторы писем из хулиганских побуждений», – отметил директор департамента Павел Мезенин.
В числе объектов, получивших такое «предупреждение», – несколько школ, больниц, Администрация Приморского края, ряд торговых центров и ведомств.
Подчеркнуто, что в настоящее время органы правопорядка, МЧС, ФСБ проводят мероприятия по обследованию зданий и сооружений с привлечением взрывотехников и кинологов, также выясняются личности злоумышленников.
«Проведена эвакуация людей. Угрозы населению нет. Просим людей отнестись с пониманием к ситуации, соблюдать спокойствие и проявлять бдительность», – подчеркнул директор департамента.
Отметим, что аналогичная ситуация произошла накануне, 22 января, в Петропавловске-Камчатском.
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