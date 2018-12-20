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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 23 Января, 22:26 |
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В Приморье и Владивостоке идет "выборочное наблюдение доходов населения"
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27 ноября 2010 года № 946 «Об организации в Российской Федерации системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения» на территории Приморского края в городах Владивосток, Арсеньев, Артем, Большой Камень, Дальнегорск, Дальнереченск, Лесозаводск, Находка, Партизанск, Спасск-Дальний, Фокино, Уссурийск, Владивостокском ГО (п. Трудовое), Уссурийском ГО (с. Воздвиженка), Анучинском (с. Анучино), Кировском (с. Уссурка), Надеждинском (с. Вольно-Надеждинское), Михайловском (пгт. Новошахтинский, с. Ивановка), Хасанском (пгт. Славянка), Партизанском (с. Владимиро-Александровское), Шкотовском (пгт. Смоляниново), Чугуевском (с. Чугуевка), Яковлевском (с. Яковлевка) районах с 19 января по 1 февраля 2019 года Приморскстатом проводится Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Приморскстате.
Наблюдение организуется в целях получения статистической информации, отражающей роль оплаты труда, доходов от самостоятельной занятости и от собственности, пенсий и социальных пособий в обеспечении материального благосостояния семей, тенденции в изменении уровня дифференциации доходов и уровня бедности среди различных социально-экономических слоев населения, участие семей в социальных программах, пенсионном и медицинском страховании, материальное и социальное обеспечение малоимущих семей, и влияние мер социальной поддержки на уровень их благосостояния.
Результаты наблюдения предназначены для использования при разработке мер демографической и социальной политики, для оценки влияния на демографическую ситуацию в стране и уровень жизни различных групп населения, для улучшения мониторинга реализации приоритетных национальных проектов и государственных программ.
К респондентам обратится специально обученный работник статистики (при предъявлении соответствующего удостоверения) и предложит ответить на ряд вопросов по тематическим блокам предусмотренных в вопросниках. Записанные в бланки сведения не подлежат разглашению и предназначены только для получения сводных данных.
По всем вопросам обращаться по телефону 8 (243)2433-672.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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