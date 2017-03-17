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Владивостокский морской торговый порт модернизирует технологию перевалки зерна
Специализированные 20-футовые зерновые контейнеры повышенной вместимости транспортируются и обрабатываются с помощью стандартных контейнерных перегружателей и портальных кранов. На территории порта зерно хранится в контейнерах, а не в крытых складах, что сокращает издержки как порта, так и грузоотправителя, сообщили журналу "Дальневосточному капиталу" в пресс-службе ВМТП.
Система обработки контейнеризированных насыпных грузов сокращает количество производственных операций и позволяет в десятки раз увеличить скорость обработки зерновых грузов в порту.
Досье "Дальневосточного капитала": ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (входит в транспортную группу FESCO) - одна из крупнейших стивидорных компаний на Дальнем Востоке России. ВМТП предоставляет услуги по перевалке контейнерных, генеральных, навалочных, Rо-Rо грузов. Ежегодная пропускная способность порта достигает 3,9 млн тонн генеральных грузов и нефтепродуктов, 150 тыс. единиц автомобилей и колесной техники и свыше 600 тыс. TEU контейнерных грузов. Производственные мощности «Владивостокского морского торгового порта» расположены на 15 причалах порта Владивосток. Общая протяженность причалов превышает 4 километра. Компания входит в число крупнейших универсальных портов российского Дальнего Востока. Являясь транспортными воротами России на Тихом океане, «Владивостокский морской торговый порт» обеспечивает завоз значительной части потребительских и промышленных товаров. «ВМТП» является одним из крупнейших работодателей и налогоплательщиков региона.
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