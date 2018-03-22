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Во Владивостоке отключат освещение здания главпочтамта и телевышки на сопке Орлиной
В краях и областях бассейна Амура готовятся к Часу Земли, который состоится 24 марта. Эта ежегодная международная экологическая акция, организованная Всемирным фондом дикой природы (WWF), призвана привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты. Мероприятие начнется в 20:30 по местному времени.
Сегодня «Час Земли» — это самая массовая экологическая акция на планете. В ней принимают участие более 2 миллиардов человек по всему миру из более чем 184 стран и почти 7000 городов. В этот день по всему миру в 20:30 по-местному времени на один час гаснет подсветка самых известных зданий и памятников мира.
В России «Час Земли - 2018» проходит под лозунгом «Голосуй за природу!». В рамках акции Всемирный фонд дикой природы (WWF) призывает выступить в защиту заповедников, «проголосовать» за доступность «зеленой» энергетики, раздельный сбор мусора и переработку отходов на сайте 60.wwf.ru.
Цель Часа Земли — привлечь внимание к бережному и ответственному отношению к природе и ресурсам планеты. Выключение света носит символический характер, экономия электричества не является главной целью.
В рамках акции «Час Земли» во многих российских городах будут организованы развлекательные и эколого-просветительские мероприятия. В том числе — в бассейне Амура. Партнерами проведения акции становятся региональные администрации, образовательные учреждения, общественные организации.
Во Владивостоке в «Час Земли», 24 марта, с 20:30 до 21:30 будет отключено освещение здания главпочтамта и архитектурное освещение возвышающейся над городом телевышки на сопке Орлиной.
По инициативе Приморской краевой организации Российского союза молодёжи местом проведения акции во Владивостоке станет площадка перед краевым Домом молодежи. 24 марта в 20:30 гостей ждет интересное шоу с розыгрышами призов и танцевальным световым флешмобом со светящимися шарами, призами на лучшее фото в соцсетях.
Здесь же, в парке Победы у Дома молодежи и кинотеатра «Иллюзион», состоится и сбор «Велосветлячков». Всероссийский велофлешмоб «Велосветлячки» — Всероссийская велосипедная акция, проводящаяся в поддержку крупнейшей международной экологической акции «Час Земли». Уже традиционно владивостоксие велосипедисты поддерживают «Час Земли» пропагандой использования велосипеда как экологического вида транспорта. А для того, чтобы велозабег, который стартует в 20:30, был ярким и красивым, ребята призывают всех украшать себя и велосипеды огоньками и фонариками, превратившись таким образом в Велосветлячков.
На фото: Дмитрий Горшков, директор Сихотэ-Алинского заповедника с дочерью Анастасией.
В Дальневосточном федеральном университете на о. Русский на час погаснет внешняя подсветка кампуса ДВФУ. Молодёжная организация «Модель ООН на Дальнем Востоке» проведет с 19.30 до 20.30 большую экологическую викторину в корпусе А ДВФУ, 4 уровень, в коворкинге «Аякс». А в 20.30 не менее 150 студентов выйдут на открытую площадку возле главного корпуса университета и устроят флешмоб, выстроившись со светящимися палочками в слово ЗЕМЛЯ.
По инициативе ДВФУ акция «Час Земли» состоится в Приморье и во Всероссийском детском центре «Океан». Здесь её участниками станут около 300 школьников, которые приехали на смену «Юный дипломат». Ребят ждет экологическая викторина и яркий флешмоб со светящимися палочками. Победители викторины получат призы от WWF России и светоотражающие значки с символикой акции.
Во время проведения «Часа Земли» в ДВФУ и ВДЦ «Океан» студенты и школьники смогут сфотографироваться на фоне баннеров WWF России и присоединиться к международной экологической акции, разместив свое фото в соцсетях с хештегом #голосуйзаприроду.
Подобную фотосессию к «Часу Земли» проведут 23 марта в Лучегорске лидеры экологического движения Пожарского и Дальнереченского районов Приморья — учителя экологии, биологии и географии, руководители школьных и молодежных экологических объединений, краеведческих кружков. Они соберутся здесь на межрайонный обучающий семинар-тренинг «Организация школьного добровольческого экологического движения «Хранители аистиных гнезд», который проводится с участием WWF России.
Организатором поддержки «Часа Земли» в соцсетях станет и школьный Клуб друзей WWF «Эдельвейс», действующий в средней школе имени А.А. Фадеева в приморском селе Чугуевка. Для начала, неделю назад, «Эдельвейс» рассказал о предстоящей всемирной акции «Час Земли» свои сверстникам из 11 школ Чугуевского района на празднике «День Земли». На этом празднике, организованном в Чугуевке Управлением образования при поддержке WWF России и собравшем порядка 200 ребят, команды представили экологические проекты, важные для дальнейшего развития района — например, проект туристической деятельности в национальном парке «Зов тигра». А на этой неделе к «Часу Земли» «Эдельвейс разместил баннер WWF в своей родной фадеевской школе, и теперь любой ученик может сфотографироваться на его фоне и присоединиться к международной акции, разместив фото в соцсетях с хештегом #голосуйзаприроду.
Присоединяются к «Часу Земли» и кафе. Так, например, 24 марта кофейня "Фонтанка" во Владивостоке, на Фонтанной, 44. В 20.30 здесь выключат свет на час, чтобы напомнить об экологических проблемах планеты. Для гостей кофейни будут играть музыканты: классическая гитара и флейта. (справки и резерв столов по тел.: +7(423) 240-34-12). Провести вечер «Час Земли» в атмосфере романтичной музыки, погрузившись в тёплую магию свечей, ночных огней города и завораживающего видео, снятого прямо из глубин космоса, предлагает и STUDIO (ул. Светланская, 18а, +7(423) 241-28-22), а также ресторан «Zuma».
Хабаровский край, как сообщила пресс-служба Правительства Хабаровского края, присоединится к акции «Час Земли» в третий раз. В назначенное время, 24 марта, с 20:30 до 21:30 будет отключена архитектурная подсветка административных зданий Правительства региона. Также акцию планируют поддержать крупные предприятия и организации.
А накануне акции в Хабаровске краевое отделение общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» совестно с Амурским филиалом Всемирного фонда дикой природы (WWF) организует «круглый стол», посвященный проблемам устойчивого развития Хабаровского края и решению экологических проблем региона. Он состоится 23 марта с 12-00 до 14-00 в коворкинг-центре "Точка кипения" по адресу ул. Муравьева-Амурского, 33.
В этом мероприятии, приуроченном ко всемирной акции "Час Земли", примут участие ученые-экологи, общественники, представители природоохранных ведомств и правоохранительных органов. Помимо тематических выступлений, на встрече состоится презентация документального фильма WWF и студии «Зов тайги» «Земля леопарда. Карусель жизни», удостоенного специального приза Международного фестиваля телевизионных фильмов в Ханты-Мансийске «Спасти и сохранить», будут показаны видеоролики о глобальных экологических рисках, проведена просветительская викторина с розыгрышем призов, представлены информационно-просветительские материалы об акции «Час Земли».
В Благовещенске Амурская областная общественная экологическая организации «АмурСоЭС» и ДОП «Барс» организуют 24 марта в 20:30 в Амурской областной библиотеке творческий вечер, посвящённый «Часу Земли». В программе — театрализованные выступления, скрипка, песни под гитару и шоу с фонариками от файер-студии.
А благовещенские велосипедисты уже третий год подряд поддержат международную акцию «Час Земли» велопробегом по вечернему городу. Желающих принять в нем участие ждут 24 марта на площади Ленина, организационный сбор начнется в 20:15, а старт пробега запланирован на 20:30. Маршрут пройдет через центр Благовещенска: от площади имени Ленина по набережной до улицы Калинина, далее до улицы Горького, потом до Театральной и обратно через набережную до площади Ленина. По словам организаторов, в прошлые годы на пробег собирались от 50 до 70 человек. Участников разделят на небольшие группы, каждую из которых будут сопровождать опытные велосипедисты.
В прошлом году впервые WWF России объявил о старте конкурса на звание столицы акции «Час Земли». Его победителем среди 100 крупнейших городов России стал Сургут, второе место занял Тамбов и третье —Мурманск. В этом году конкурс продолжается. Чтобы поддержать свой город и подтвердить участие в акции, жителям нужно отметить свое местоположение на карте на официальном сайте Часа Земли – 60.wwf.ru. При выборе победителя будут учитываться число жителей, отметивших себя на карте в своем городе, и численность населения.
В Москве в этом году акция «Час Земли» проводится совместно с Департаментом природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы. 24 марта в 20:00 на Красной Площади состоится пресс-брифинг, в котором примут участие: Сергей Донской, министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации; Игорь Честин, директор WWF России; Антон Кульбачевский, руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
В 20:30 будут выключены подсветки архитектурного ансамбля Кремля и Красной площади (включая Собор Василия Блаженного, здание ГУМа, Исторического музея) и около 2 тысяч других зданий в Москве. В это же время состоится флэш-моб со свечами, центральным элементом которого будет исполнение песни «Michael Jackson - Earth Song», переведенной на русский язык. Кампания завершится праздничным концертом в парке «Зарядье».
С 2009 года акция «Час Земли» проходит в России, с 2011 года в ней принимают участие от 16 до 20 миллионов человек ежегодно. В 2017 году «Час Земли» стал самым масштабным в России и мире за всю историю проведения: в нем приняли участие 184 страны, погасили подсветку более 3 100 мировых достопримечательностей, в России акцию поддержали более 150 городов.
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