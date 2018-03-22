Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Пятница| 23 Марта, 14:48 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 56 р.
1 EUR 70 р.
100 JPY 5300 р.
10 CNY 890 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
John Deere - на ваше поле
свежий номер
Дальневосточный капитал № 3, 2018

Регион сегодня
23.03 |
Во Владивостоке отключат освещение здания главпочтамта и телевышки на сопке Орлиной
23.03 |
Более 2000 рабочих мест даст новая развлекательная зона Tigre de Cristal
22.03 |
Бизнес и активные граждане потянулись к мэру Владивостока
22.03 |
На Дальнем Востоке сельское хозяйство "вспахали" переписью
22.03 |
Кредитно-документарный портфель ВТБ в Якутии превысил 10 миллиардов рублей
статьи раздела
Компании
22 Марта 2018, 14:06
Александр ВОЗНЕСЕНСКИЙ, генеральный директор ГК "Акцент": Мы становимся компанией, которую рекомендуют В апреле группе компаний "Акцент" исполняется 10 лет. За эти, прямо скажем, не самые простые для экономики страны годы, системный интегратор (а именно так позиционирует себя ГК "Акцент") смог добиться лидерских позиций в IT-отрасли Приморского края.
статьи раздела
Компании
22 Марта 2018, 14:04
Эфемерное "Счастье", Или Левиафан всегда рядом Я никогда не думал, что сюжет нашумевшего фильма "Левиафан", поставленного Андреем Звягинцевым, может повториться в реальной жизни. Казалось, что эта мрачная картина - больше аллегория, предупреждаюшая общество о том, куда можно зайти на пути вседозволенности и саморазрушения. Однако история с муниципальным торговым центром "Счастье" в Хабаровске развивается по похожему сценарию.
статьи раздела
Финансы
22 Марта 2018, 13:51
Объем лизинговых сделок на Дальнем Востоке выше, чем в Северо-Западном ФО Качественный рывок, который сделал российский лизинг за прошедший 2017 год (+48% к показателям 2016 года), прервал тенденцию стагнационных 2011 - 2012 гг., когда он смог вырасти только на 2-4%, и период падения - 2014-2015 гг. (на 13% и 20% соответственно).
статьи раздела
Финансы
22 Марта 2018, 13:33
Соблюсти баланс интересов Документарный аккредитив с дисконтированием - эффективный способ управления оборотным капиталом
статьи раздела
Рынки
21 Марта 2018, 14:23
Отказ от долевого строительства дальневосточниками воспринимается как недоразумение Назвать сегодня реальные масштабы нарушений обязательств застройщиков перед жителями Приморья - невозможно
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
23 Марта 2018, 14:17 | Регион сегодня |

Во Владивостоке отключат освещение здания главпочтамта и телевышки на сопке Орлиной

Жителей столицы Приморья ждут уникальное шоу с призами и световым флешмобом

В краях и областях бассейна Амура готовятся к Часу Земли, который состоится 24 марта. Эта ежегодная международная экологическая акция, организованная Всемирным фондом дикой природы (WWF), призвана привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты. Мероприятие начнется в 20:30 по местному времени.

Сегодня «Час Земли» — это самая массовая экологическая акция на планете. В ней принимают участие более 2 миллиардов человек по всему миру из более чем 184 стран и почти 7000 городов. В этот день по всему миру в 20:30 по-местному времени на один час гаснет подсветка самых известных зданий и памятников мира.

В России «Час Земли - 2018» проходит под лозунгом «Голосуй за природу!». В рамках акции Всемирный фонд дикой природы (WWF) призывает выступить в защиту заповедников, «проголосовать» за доступность «зеленой» энергетики, раздельный сбор мусора и переработку отходов на сайте 60.wwf.ru.

Цель Часа Земли — привлечь внимание к бережному и ответственному отношению к природе и ресурсам планеты. Выключение света носит символический характер, экономия электричества не является главной целью.

В рамках акции «Час Земли» во многих российских городах будут организованы развлекательные и эколого-просветительские мероприятия. В том числе — в бассейне Амура. Партнерами проведения акции становятся региональные администрации, образовательные учреждения, общественные организации.

Во Владивостоке в «Час Земли», 24 марта, с 20:30 до 21:30 будет отключено освещение здания главпочтамта и архитектурное освещение возвышающейся над городом телевышки на сопке Орлиной.

По инициативе Приморской краевой организации Российского союза молодёжи местом проведения акции во Владивостоке станет площадка перед краевым Домом молодежи. 24 марта в 20:30 гостей ждет интересное шоу с розыгрышами призов и танцевальным световым флешмобом со светящимися шарами, призами на лучшее фото в соцсетях.

Здесь же, в парке Победы у Дома молодежи и кинотеатра «Иллюзион», состоится и сбор «Велосветлячков». Всероссийский велофлешмоб «Велосветлячки» — Всероссийская велосипедная акция, проводящаяся в поддержку крупнейшей международной экологической акции «Час Земли». Уже традиционно владивостоксие велосипедисты поддерживают «Час Земли» пропагандой использования велосипеда как экологического вида транспорта. А для того, чтобы велозабег, который стартует в 20:30, был ярким и красивым, ребята призывают всех украшать себя и велосипеды огоньками и фонариками, превратившись таким образом в Велосветлячков.


 

На фото: Дмитрий Горшков, директор Сихотэ-Алинского заповедника с дочерью Анастасией.

В Дальневосточном федеральном университете на о. Русский на час погаснет внешняя подсветка кампуса ДВФУ. Молодёжная организация «Модель ООН на Дальнем Востоке» проведет с 19.30 до 20.30 большую экологическую викторину в корпусе А ДВФУ, 4 уровень, в коворкинге «Аякс». А в  20.30 не менее 150 студентов выйдут на открытую площадку возле главного корпуса университета и устроят флешмоб, выстроившись со светящимися палочками в слово ЗЕМЛЯ.

По инициативе ДВФУ акция «Час Земли» состоится в Приморье и во Всероссийском детском центре «Океан». Здесь её участниками станут около 300 школьников, которые приехали на смену «Юный дипломат». Ребят ждет экологическая викторина и яркий флешмоб со светящимися палочками. Победители викторины получат призы от WWF России и светоотражающие значки с символикой акции.

Во время проведения «Часа Земли» в ДВФУ и ВДЦ «Океан» студенты и школьники смогут сфотографироваться на фоне баннеров WWF России и присоединиться к международной экологической акции, разместив свое фото в соцсетях с хештегом #голосуйзаприроду.

Подобную фотосессию к «Часу Земли» проведут 23 марта в Лучегорске лидеры экологического движения Пожарского и Дальнереченского районов Приморья — учителя экологии, биологии и географии, руководители школьных и молодежных экологических объединений, краеведческих кружков. Они соберутся здесь на межрайонный обучающий семинар-тренинг «Организация школьного добровольческого экологического движения «Хранители аистиных гнезд», который проводится с участием WWF России.

Организатором поддержки «Часа Земли» в соцсетях станет и школьный Клуб друзей WWF «Эдельвейс», действующий в средней школе имени А.А. Фадеева в приморском селе Чугуевка. Для начала, неделю назад, «Эдельвейс» рассказал о предстоящей всемирной акции «Час Земли» свои сверстникам из 11 школ Чугуевского района на празднике «День Земли». На этом празднике, организованном в Чугуевке Управлением образования при поддержке WWF России и собравшем порядка 200 ребят, команды представили экологические проекты, важные для дальнейшего развития района — например, проект туристической деятельности в национальном парке «Зов тигра». А на этой неделе к «Часу Земли» «Эдельвейс разместил баннер WWF в своей родной фадеевской школе, и теперь любой ученик может сфотографироваться на его фоне и присоединиться к международной акции, разместив фото в соцсетях с хештегом #голосуйзаприроду.

Присоединяются к «Часу Земли» и кафе. Так, например, 24 марта кофейня "Фонтанка" во Владивостоке, на Фонтанной, 44. В 20.30 здесь выключат свет на час, чтобы напомнить об экологических проблемах планеты. Для гостей кофейни будут играть музыканты: классическая гитара и флейта. (справки и резерв столов по тел.: +7(423) 240-34-12). Провести вечер «Час Земли» в атмосфере романтичной музыки, погрузившись в тёплую магию свечей, ночных огней города и завораживающего видео, снятого прямо из глубин космоса, предлагает и STUDIO (ул. Светланская, 18а, +7(423) 241-28-22), а также ресторан «Zuma».

Хабаровский край, как сообщила пресс-служба Правительства Хабаровского края, присоединится к акции «Час Земли» в третий раз. В назначенное время, 24 марта, с 20:30 до 21:30 будет отключена архитектурная подсветка административных зданий Правительства региона. Также акцию планируют поддержать крупные предприятия и организации.

А накануне акции в Хабаровске краевое отделение общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» совестно с Амурским филиалом Всемирного фонда дикой природы (WWF) организует «круглый стол», посвященный проблемам устойчивого развития Хабаровского края и решению экологических проблем региона. Он состоится 23 марта с 12-00 до 14-00 в коворкинг-центре "Точка кипения" по адресу ул. Муравьева-Амурского, 33.

В этом мероприятии, приуроченном ко всемирной акции "Час Земли", примут участие ученые-экологи, общественники, представители природоохранных ведомств и правоохранительных органов. Помимо тематических выступлений, на встрече состоится презентация документального фильма WWF и студии «Зов тайги» «Земля леопарда. Карусель жизни», удостоенного специального приза Международного фестиваля телевизионных фильмов в Ханты-Мансийске «Спасти и сохранить», будут показаны видеоролики о глобальных экологических рисках, проведена просветительская викторина с розыгрышем призов, представлены информационно-просветительские материалы об акции «Час Земли».

В Благовещенске Амурская областная общественная экологическая организации «АмурСоЭС» и ДОП «Барс» организуют 24 марта в 20:30 в Амурской областной библиотеке творческий вечер, посвящённый «Часу Земли». В программе — театрализованные выступления, скрипка, песни под гитару и шоу с фонариками от файер-студии.

А благовещенские велосипедисты уже третий год подряд поддержат международную акцию «Час Земли» велопробегом по вечернему городу. Желающих принять в нем участие ждут 24 марта на площади Ленина, организационный сбор начнется в 20:15, а старт пробега запланирован на 20:30. Маршрут пройдет через центр Благовещенска: от площади имени Ленина по набережной до улицы Калинина, далее до улицы Горького, потом до Театральной и обратно через набережную до площади Ленина. По словам организаторов, в прошлые годы на пробег собирались от 50 до 70 человек. Участников разделят на небольшие группы, каждую из которых будут сопровождать опытные велосипедисты.

В прошлом году впервые WWF России объявил о старте конкурса на звание столицы акции «Час Земли». Его победителем среди 100 крупнейших городов России стал Сургут, второе место занял Тамбов и третье —Мурманск. В этом году конкурс продолжается. Чтобы поддержать свой город и подтвердить участие в акции, жителям нужно отметить свое местоположение на карте на официальном сайте Часа Земли – 60.wwf.ru. При выборе победителя будут учитываться число жителей, отметивших себя на карте в своем городе, и численность населения.

В Москве в этом году акция «Час Земли» проводится совместно с Департаментом природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы. 24 марта в 20:00 на Красной Площади состоится пресс-брифинг, в котором примут участие: Сергей Донской, министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации; Игорь Честин, директор WWF России; Антон Кульбачевский, руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

В 20:30 будут выключены подсветки архитектурного ансамбля Кремля и Красной площади (включая Собор Василия Блаженного, здание ГУМа, Исторического музея) и около 2 тысяч других зданий в Москве. В это же время состоится флэш-моб со свечами, центральным элементом которого будет исполнение песни «Michael Jackson - Earth Song», переведенной на русский язык. Кампания завершится праздничным концертом в парке «Зарядье».

С 2009 года акция «Час Земли» проходит в России, с 2011 года в ней принимают участие от 16 до 20 миллионов человек ежегодно. В 2017 году «Час Земли» стал самым масштабным в России и мире за всю историю проведения: в нем приняли участие 184 страны, погасили подсветку более 3 100 мировых достопримечательностей, в России акцию поддержали более 150 городов.

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: Час Земли  акция 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Компании
22 Марта 2018, 13:45
Светлана ЮДИНА, исполнительный директор "Универсальной лизинговой компании": Лизинг - это инструмент партнерства 2017 год стал для "Универсальной лизинговой компании" самым успешным за 17-летнюю историю. Компания вошла в Топ-20 крупнейших лизинговых компаний страны, практически вдвое нарастив объем лизингового портфеля
статьи раздела
Loading...
RedTram
Вкус жизни
21 Марта 2018, 14:19
"Берингия" пошла на Чукотку Праздник, посвященный открытию традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках "Берингия", в этом году организаторы были вынуждены перенести на один день
статьи раздела
Вкус жизни
21 Марта 2018, 11:15
Приморье лидирует по пятизвездному статусу Только три гостиницы на Дальнем Востоке имеют "пять звезд"
статьи раздела
Регион сегодня
21 Марта 2018, 10:58
Дальневосточников на крючке крепко держит рыбалка Клевое место: Дальний Восток глазами рыболова-романтика, или как правильно готовить "королевское блюдо"
статьи раздела
Компании
20 Марта 2018, 17:10
СДС-Уголь: в освоении ресурсов - комплексная безопасность и бережное природопользование Прошлогодний Восточный экономический форум (ВЭФ), прошедший во Владивостоке в начале сентября, до сих пор отзывается информационными поводами для редакционных командировок. Так в феврале 2018 года осуществилась, спланированная еще на форуме, поездка в столицу угольной промышленности России - Кузбасс.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика