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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Во Владивостоке технопарк "Русский" ищет новых резидентов
До 30 апреля будет проходить отбор новых резидентов, которые хотят осуществлять свою деятельность в технопарке «Русский», сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
К участию приглашаются команды и компании с технологическими проектами уже имеющие, как минимум MVP (минимально жизнеспособный продукт) и подтвержденный рыночный спрос на свою разработку.
В свою очередь, технопарк готов предложить своим резидентам полный комплекс услуг по доработке продукта, его продвижению и сопровождению. Главной идеей работы технопарка является помощь российским высокотехнологичным компаниям в выходе на перспективные азиатские рынки.
Подать заявку можно на сайте. До 31 мая экспертный совет технопарка примет решение о присвоении статуса резидента лучшим проектам.
Напомним, технопарк «Русский» – это совместный проект ДВФУ, Фонда «Сколково» и более 25 партнёрских организаций. Торжественное открытие технопарка прошло на III Восточном экономическом форуме. С тех пор его резидентами стали 37 компаний из шести регионов Дальнего Востока.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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