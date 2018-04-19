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Мед из Приморья будет продаваться в Малайзии в сегменте продуктов премиального качества
В Приморье на площадке АНО «Центр развития экспорта Приморского края» при участии представителей ПКОО «Союз пчеловодов Приморского края» и общественной организации «Совет предпринимателей г.Арсеньева» состоялось торжественное подписание экспортного контракта между приморской компаний ООО «Аркона» и OKOSSMART SDN BHD на поставку мёда в Малайзию.
Знакомство малазийских компаний с продуктами приморского пчеловодства состоялось в рамках форума «Пчеловодство в тигрином крае», проведенного Приморской краевой общественной организации «Союз пчеловодов Приморского края» при поддержке Амурского филиала WWF России в ноябре 2017 года. Презентационные мероприятия форума, включая дегустации, сыграли ключевую роль в повышении интереса иностранных компаний к продукции приморских производителей. Одним из факторов, оказавших влияние на принятие решения о подписании иностранной компанией экспортного контракта, стала презентация исследования приморского мёда, произведённого в Каталонии, подтвердившего наивысший уровень товарных характеристик и его аутентичность.
В ходе подготовки к подписанию контракта российской стороной проведена работа по отбору предпринимателей Приморского края - производителей мёда, с целью полного удовлетворения потребности иностранного контрагента в объеме и качестве поставляемой продукции. Главным вызовом на пути заключения контракта стало отсутствие межгосударственного взаимодействия по вопросам требований к качеству и сертификации продукции. По результатам активной совместной работы сторон согласованы даты поставки первой партии приморского меда в Малайзию – второй квартал 2018 года.
Подписание контракта сопровождалось обсуждением перспектив развития пищевых производств, переработки дикоросов, произрастающих на территории Приморского края.
Селина Ган, руководитель OKOSSMART SDN BHD выступила с презентацией своей компании, осуществляющей импорт высококачественных локальных продуктов питания более чем из 15 стран по всему миру. Лично оценив вкусовые качества приморского меда, ознакомившись с условиями производства и благоприятной экологической обстановкой на территории ряда муниципальных образований края, госпожа Ган приняла решение о продвижении данного продукта на территории Малайзии в сегменте продуктов премиального качества. Госпожа Ган отметила, что сохранение лесных ресурсов и благоприятной экологической обстановки на территории Приморского края является ключевым фактором к выходу пищевой продукции на международные рынки.
Рамиль Еникеев, председатель ПКОО «Союз пчеловодов Приморского края» выразил консолидированную позицию производителей мёда Приморья о необходимости сохранения численности липовых деревьев на территории края. Продолжающая сокращаться «база» для производства уникального продукта, востребованного в странах Азиатско-Тихоокеанского региона вызывает серьёзное беспокойство представителей отрасли.
Представители АНО «Центр развития экспорта Приморского края» презентовали направления государственной поддержки экспортеров в 2018 году, а также инициировали обсуждения вопроса по созданию лаборатории для сертификации пищевых продуктов в соответствии с международными стандартами.
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