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В столице Приморья начался российско-японский конкурс эссе "Ветка сакуры во Владивостоке"
В приморской столице проходит российско-японский конкурс эссе «Ветка сакуры во Владивостоке», организованный общественной группой горожан в рамках проекта «Диалог культур» при поддержке администрации столицы Приморья. Конкурсные работы войдут в книгу, посвященной дружбе двух стран, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
«Мы рады, что общественные инициативы горожан нашли поддержку администрации Владивостока, – рассказала координатор проекта Ольга Мальцева. – Наш проект посвящен перекрестному году России и Японии, он включает ряд важных для развития наших отношений мероприятий, в том числе издание книги, которая будет представлена как на русском, так и на японском языках».
Как рассказали организаторы, в книгу войдут сочинения, отобранные жюри конкурса эссе «Ветка сакуры во Владивостоке». Это могут быть работы об историческом прошлом Владивостока, о влиянии японской диаспоры на историю края, о современных тенденциях развития отношений двух стран и не только.
Работы принимаются до 25 мая по электронной почте olpmal@mail.ru.
«Важно, что перекрестный год России и Японии во Владивостоке наполняется новыми совместными проектами, такими, как турмаршрут по знаковым для российско-японских отношений местам. Как общественная инициатива в виде проекта «Диалог культур». Как совместная с японским консульством высадка рододендрона в сквере дружбы, – отметил глава Владивостока Виталий Веркеенко. – Владивосток с Японией связывают давние и теплые отношения. Важно укреплять их через экономическое, туристическое и, конечно, культурное сотрудничество. Уверен, что впереди у нас еще много успешных совместных проектов на благо развития дружбы и сотрудничества между Владивостоком и Японией».
Отметим, накануне, 22 апреля, вместе с сотрудниками японского консульства во Владивостоке и управления международных отношений городской администрации Виталий Веркеенко высадил ели и рододендрон в сквере российско-японской дружбы на Октябрьской, 10. Эта территория – знаковое место для японских туристов. Когда-то на этом месте располагался храм Урадзио Хонгандзи, до 1937 года служивший местом просвещения и общения японцев, проживавших в приморской столице.
Напомним, 3 апреля во Владивостоке организаторы российско-японского проекта «Диалог культур» на презентации в Японском центре через дипломатов передали письмо премьер-министру Японии. В обращении говорится о том, что «общественность Владивостока приглашает г-на Синдзо Абэ лично присутствовать на церемонии открытия Сквера Будды Мира - символа мира между Россией и Японией - и принять участие в посадке первой сакуры в сквере».
2018 год объявлен «Годом Японии в России» и «Годом России в Японии». В рамках этого события на территории двух стран проходят культурно-образовательные, спортивные и экономические мероприятия. Общественная группа Владивостока под эгидой перекрестного года запускает российско-японский проект, в рамках которого будет открыт Сквер Будды Мира, создан новый туристический маршрут, напечатано билинговое издание на русском и японском языках «Диалог культур».
На верхнем фото: Координатор российско-японского проекта "Диалог культур" Ольга Мальцева передает письмо премьер-министру Японии. Автор фото - Марина Божко.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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