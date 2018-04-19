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Новый резидент Свободного порта позаботится о зубах жителей столицы Приморья

В перечне заявленных перспектив - жилые дома, гостиницы, клиники и турбаза в Триозёрье - на 2,7 млрд рублей

За неделю свободный порт Владивосток пополнился 19 резидентами. Новые инвесторы, по соглашениям с АО "Корпорация развития Дальнего Востока", готовы вложить в свои проекты 2,7 млрд рублей. Созданные предприятия обеспечат создание 545 рабочих мест в регионе, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

Созданием коммерческой недвижимости и автостоянок займутся компании "Старк" и "Строительные технологии". Строительство жилого комплекса и объектов дошкольного и начального образования выполнит ООО "Харьковская 1". Современный жилой комплекс и таунхаусы на территории Владивостока построит ООО "ЗВК".

Предприятия "Теплострой" и "Сервис Восток" будут производить фундаменты из железобетонных свай для малоэтажного строительства.

Сеть гостиниц создаст компания "СиМОНА". Строительством гостиниц также займутся компании ООО "Отель №1" и "Энтерпрайз-ДВ". ООО "Мелодия Моря" построит туристическую базу отдыха в центральной части бухты Триозёрье в Приморском крае.

Грузовые перевозки в bulk-контейнерах организует ООО "Навигатор СпецТранс". Комплекс по обслуживанию автотранспортных средств создаст ООО "Континентальная транспортная компания". Центр обеспечения транспортной безопасности на территории города Находка организует ООО "Дальневосточная транспортная безопасность".

Инвестиционный проект по открытию стоматологической клиники на территории города Владивостока реализует индивидуальный предприниматель Арустамян Герасим Погосович.

Обустройство набережной с пунктом проката у озера Култучное выполнит индивидуальный предприниматель Джафаров Руфат Акрам Оглы.

Центр новых образовательных технологий создаст ООО "ЦНОТ". Организовывать спортивно-развлекательные мероприятия будет "РОДНИК". Индивидуальный предприниматель Печура наладит производство полуфабрикатов на территории города Владивостока. Продуктовый магазин построит ООО "Картас".

"За несколько лет на Дальнем Востоке России создана современная законодательная база, которая позволила сформировать в регионе новое конкурентное экономическое пространство, – отмечает Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. – За 4,5 года благодаря этим новым механизмам в регион привлечено уже 3,7 триллиона рублей прямых инвестиций, и сегодня Дальний Восток является лидером по росту инвестиций в экономику среди регионов России. По итогам 2017 года рост составил 17%, тогда как в среднем по стране этот показатель составил 4,4%. За всем этим стоит 1200 новых инвестиционных проектов, которые диверсифицируют экономику региона. Это инвестиции в промышленность, логистику, сельское хозяйство и туризм".

Отметим, в общей сложности в течение 2018 года резиденты Свободного порта Владивосток запустят до 50 новых предприятий, что составит число реализованных проектов СПВ более сотни.

Генеральный директор АО "Корпорация развития Дальнего Востока" Денис Тихонов ранее заявлял, что важна успешная реализация всех заявленных проектов, вне зависимости от сектора экономики, отраслевой принадлежности или же суммы инвестиций: "Любой резидент территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток вправе рассчитывать на равноценную поддержку и сопровождение со стороны Корпорации".

На сегодняшний день на территории свободного порта Владивосток по соглашениям с АО "Корпорация развития Дальнего Востока" действует 638 резидентов. Общая стоимость проектов, реализуемых инвесторами, превысила 373 млрд рублей, их полная реализация обеспечит создание более 43357 тыс. новых рабочих мест.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: КРДВ  свободный порт владивосток 


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