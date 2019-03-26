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Обновленная АЗС ННК во Владивостоке принимает первых клиентов

Долгожданное открытие АЗС под брендом ННК на Заре состоялось во Владивостоке

Знакомая приморцам станция после капитальной реконструкции получила не только новое оборудование, но и узнаваемый облик в фирменном стиле. Символично, что АЗС открылась весной – логотип ННК засиял на въезде в столицу Дальнего Востока, встречая жителей и гостей города яркими красками. 

Облик – новый, качество – традиционное

Заправочная станция ННК на Заре – первая на въезде во Владивосток. Большой автомобильный трафик, двигающийся в дальневосточную столицу, теперь встречает обновленная АЗС с ярким дизайном, которая соответствует современным стандартам обслуживания и требованиям экологической безопасности. Позаботились на станции и о комфорте автолюбителей – клиенты могут не только заправиться качественным топливом, но приобрести сопутствующие товары, которые всегда пригодятся в дороге.

 


 

 

 

 

«Сегодня к современным автозаправочным комплексам предъявляются серьезные требования. Мы стараемся создать максимально комфортные условия для наших клиентов, чтобы была возможность снять накопленное за рулем напряжение, ведь это тоже влияет на безопасность дорожного движения», – уверен заместитель генерального директора АО «ННК-Приморнефтепродукт», главный инженер Андрей ВОЛКОВ.

Модернизированные топливно-раздаточные колонки АЗС на Заре предлагают линейку нефтепродуктов бренда ННК, полюбившуюся жителям Приморья. Среди них – популярное топливо с улучшенными эксплуатационными свойствами - GreenEco. Его рецептура разработана с учетом климатических условий Дальнего Востока и пожеланий автомобилистов. При этом Группа компаний ННК гарантирует качество реализуемых нефтепродуктов. Система контроля качества в компании представляет собой длинную цепочку процедур, выстроенных от заводской лаборатории до заправочного пистолета.

Досье «Дальневосточного капитала»: Одним из звеньев цепи контроля качества ННК является Мобильная служба контроля качества (МСКК) – уникальное для Приморья ноу-хау, лаборатория на колесах.  Мобильная служба оборудована всеми необходимыми приборами для оценки качества топлива. С 2007 года специалисты мобильной службы проводят экспресс-анализы нефтепродуктов, оценивая их качественные параметры. Объектами проверок становится топливо всех заправочных станций ННК Приморского края. Специалисты могут приехать на АЗС как планово, так и совершенно неожиданно для работников и посетителей. При этом каждый клиент станции, заставший работу мобильной бригады, может наблюдать за ходом проверки и лично убедиться в качестве топлива, которое попадает в бак автомобиля.

Праздник ННК: от Владивостока до Тернея

День открытия реконструированной АЗС стал настоящим праздником – заправочную станцию украсили воздушные шары, которые еще больше подчеркивали яркость нового дизайна. Поздравить с открытием станции своего партнера – ННК-Приморнефтепродукт - собрались представители оперативных служб города и администрации Владивостока. По нерушимой традиции первым клиентом АЗС стал автомобиль Приморской спасательной службы, работа которой столь важна для всех жителей Владивостока.

«Открытие обновленной заправки ННК на въезде в наш прекрасный город – это отличный подарок для жителей и гостей Владивостока! – отметил начальник АТУ Советского района Владивостока Сергей ЗАХАРЧЕНКО. – Хочу пожелать счастья и благополучия сотрудникам Группы компаний ННК и надеюсь, что автолюбители будут уезжать с новой АЗС не только с полным баком качественного топлива, но и с хорошим настроением!»

«Сегодня мы открываем АЗС во Владивостоке, до этого – запустили заправки в отдаленных и малонаселенных районах Приморья, где они являются социально-значимыми объектами. Объединяет всю сеть АЗС ННК высокое качество топлива и уровень сервиса, над улучшением которого мы постоянно работаем. Мы стремимся максимально охватить регион присутствия, взяв на себя обязательства по обеспечению жителей качественными нефтепродуктами», – подчеркнул во время торжественной церемонии открытия обновленной АЗС Андрей Волков. По его словам, обновление затронет еще около десятка АЗС сети ННК в Приморье.

Досье «Дальневосточного капитала»: Напомним, реализация программы Группы компаний ННК по обеспечению жителей Дальнего Востока топливом успешно продолжается в первом квартале 2019 года - в известную сеть вошли автозаправки в Приморье и Амурской области. В 2018 году руководством Группы компаний ННК было принято решение о включении в состав ее сети заправочных комплексов в поселках Милоградово, Пластун и Терней. И сегодня качественное топливо, произведенное Хабаровским НПЗ, приморцы, в том числе проживающие в отдаленных районах края, получают в полном объеме. Важно отметить, что эти автозаправочные станции являются социально-значимыми объектами – их работа требует от компании дотаций в размере более 14 млн рублей в год.

Наталья КОМИССАРОВА

Фото Евгении ПРИЙМАК

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: АЗС  ннк-приморнефтепродукт  ННК 


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