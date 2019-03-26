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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 25 Апреля, 05:52 |
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Во Владивостоке бизнесменов вывезли на производство чаеразвесочной фабрики "Джей Ти"
Традиционно, несколько раз в году, «Международный Бизнес-Клуб» проводит выездное заседание на территории компаний - участников клуба. Подобные мероприятия вызывают интерес и как способ изнутри ознакомиться с конкретной бизнес-моделью, и как возможность неформального общения в новой обстановке.
Стоит отметить, что 140-е заседание клуба, которое проходило на первой на Дальнем Востоке чаеразвесочной фабрике, также оказалось довольно насыщенным информационно, и для многих членов Бизнес-Клуба «Диалоги» принесло практическую пользу. Здесь можно было ознакомиться с многоуровнево организованным производством. Узнать от руководителя компании - участника Свободного порта - об условиях участия в нем, и, конечно, плодотворно пообщаться с другими первыми лицами компаний. Во время экскурсии по заводу участники заседания смогли увидеть все стадии чаеразвесочного процесса.
Фабрика «Джей Ти» - результат развития проекта индийского холдинга Madhu Jayanti International Ltd, которое в 2002 году создало во Владивостоке российский филиал ООО «Джей Рус», напрямую импортирующего чай из Калькутты, чайной столицы Индии.
Генеральный директор ООО «Джей Ти» Г-н Танмай Чакрабарти рассказал гостям фабрики об истории чая в мире и в России, культуре чаепития в разных странах. Также он поведал о планах развития компании, и о том, что реально дал для его производства статус резидента СПВ.
По словам Инессы БАБИЧ, Президента Ассоциации взаимодействия и развития предприятий «Международный Бизнес-Клуб «Диалоги», Свободный порт Владивосток вошел в историю МБК «Диалоги» еще на уровне разработки законопроекта. «26 марта 2015 года в рамках заседания состоялась дискуссия «Свободный порт Владивосток» при участии одного из разработчиков Федерального закона Волкова Павла Михайловича, Советника министра, Министерство РФ по развитию Дальнего Востока. Ну а позже в обсуждениях и разработке законопроекта члены МБК «Диалоги» принимали непосредственное и активное участие.»
Инесса Бабич также рассказала о том, что подобные выездные заседания для членов Бизнес-Клуба с целью знакомства с предприятиями Свободного Порта Владивосток будут постоянными.
Дмитрий КОЖЕВНИКОВ.
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