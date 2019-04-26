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Четверг| 23 Мая, 16:41 |
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Рок, блюз и соул сыграют музыканты из Портленда в Хабаровске, Владивостоке и Находке
Рок-группа Otis Heat из Портленда сыграет на Дне города в Хабаровске, выступит во Владивостоке и Находке
Otis Heat - рок-трио из Портленда (Орегон) даст несколько концертов во время празднования Дня города в Хабаровске. Побратимские отношения между Хабаровском и Портлендом существуют уже более 30 лет, и продолжают оставаться активным каналом народной дипломатии между народами России и США.
Помимо концертов в Хабаровске, Otis Heat выступит во Владивостоке и Находке, проведет встречи с местными музыкантами, учениками творческих студий и школ.
Это уже третий по счету проект культурной дипломатии по линии городов-побратимов. В 2016 году на праздновании дня рождения Хабаровска с большим успехом выступило акустическое трио Three for Silver. А в прошлом году, когда Хабаровск и Портленд отмечали 30-летие побратимских отношений, квартет Scratchdog Stringband представил жителям и гостям города музыку в стиле «блюграсс».
Нынешние гости из Портленда играют рок, фанк, блюз и соул. В составе Otis Heat на Дальний Восток приезжают три музыканта: лидер и основатель группы, бас-гитарист, вокалист и композитор Шон О’Нейлл (Sean O’Neill), гитарист Тейлор Кингман (Taylor Kingman) и ударник Бадди Уикс (Buddy Weeks).
«Для нас огромная честь представлять Портленд в нашем городе-побратиме Хабаровске, а также других городах Дальнего Востока, - говорит лидер группы Шон О’Нейлл. – Это замечательная возможность универсальным языком музыки укрепить культурную дипломатию и гармонию между нашими народами. Мы рады погрузиться в русскую культуру и рок-концерты с русскими».
Группа Otis Heat была основана в 2008 при весьма драматичных обстоятельствах. Ее основатели познакомились в больнице, куда они попали, столкнувшись друг с другом на автомобилях на одном из перекрестков Портленда. На помощь пострадавшим пришел пожилой человек по имени Отис, в честь которого музыканты, обсуждавшие свои творческие планы в больничной палате, и решили назвать новую рок-группу.
За годы своего существования группа записала три альбома и готовится выпустить четвертый. Otis Heat активно гастролирует по разным городам Соединенных Штатов, в частности, трио сыграло большой концерт в Остине, на знаменитом фестивале SXSW.
Расписание основных выступлений Otis Heat на Дальнем Востоке:
29 мая, 20.00 – Находка, паб «Кот и Клевер» (Рабочий переулок, 1)
30 мая, 20.00 – Владивосток, клуб «Водолей» (Суханова, 3)
31 мая, 16.00 – Хабаровск, выступление на концерте в Дворце культуры (ул. Ленина, 85)
1 июня, 20.00 - Хабаровск, концерт на Комсомольской площади
2 июня, 19.30 – Хабаровск, рок-кафе Crossroad (Муравьева-Амурского, 3б)
Дополнительную информацию о группе можно посмотреть на официальном вебсайте Otis Heat http://otisheat.com/
Журнал "Дальневосточный капитал".
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