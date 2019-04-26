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Четверг| 23 Мая, 16:42 |
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Владивосток борется против строительства высотки компанией "Порто-Франко 70"
Администрация Владивостока настаивает на том, что строительство многоэтажного жилого дома в районе Океанского проспекта, 85а незаконно. Специалисты подчеркивают: размещение такого объекта противоречит интересам жителей ближних домов. В связи с этим, как сообщили в правовом управлении, мэрия готовит кассационную жалобу в Верховный суд РФ на решение Арбитражного суда Дальневосточного округа, признавшего отказ в выдаче разрешения на строительство компании «Порто-Франко 70» незаконным, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
Напомним, судебные тяжбы по вопросу строительства высотного жилого дома в районе Океанского проспекта, 85а идут с 2018 года: компания-застройщик – ООО «Порто-Франко 70» - подала на администрацию города иск в Арбитражный суд Приморского края в связи с тем, что ей было отказано в выдаче разрешения на строительство. Суд первой инстанции в октябре 2018 года признал такой отказ незаконным.
В январе 2019 года апелляционный суд, напротив, отказ в выдаче разрешения на строительство признал законным и правомерным. Однако, 23 апреля 2019 года Арбитражным судом Дальневосточного округа постановление суда апелляционной инстанции отменено и оставлено в силе решение Арбитражного суда Приморского края. Таким образом администрация Владивостока обязана рассмотреть вопрос о выдаче ООО «Порто-Франко 70» разрешения на строительство. Решение вступило в законную силу.
Как прокомментировали в управлении градостроительства и архитектуры, одним из оснований отказа в выдаче разрешения на строительство стало отсутствие разработанного проекта планировки территории. Такой документ важен еще и потому, что данный участок включен в число городских зон, где в соответствии с Градостроительным кодексом предусмотрено комплексное устойчивое развитие территории.
Позицию администрации Владивостока горячо поддерживают жители всех близлежащих домов. В связи с решением Арбитражного суда Дальневосточного округа, которое фактически узаконило стройку 25-этажного дома рядом с девяти- и 12-этажными зданиями советской постройки, люди выходят на собрания, распространяют информацию о своем несогласии в социальных сетях, обращаются за поддержкой в СМИ, готовят письма в администрацию города и края.
Одно из таких собраний жителей состоялось вчера, 22 мая, прямо во дворе дома на Океанском проспекте, 83. По мнению людей, в микрорайоне существует давно сложившаяся застройка, дома стоят достаточно плотно, дворы маленькие и тесные, и на участке, который отдан под новый высотный объект, гораздо уместнее были бы спортивная и детская площадка, которых нет в округе, с сохранением зеленой зоны. Огромное новое здание существенно ухудшит ситуацию в микрорайоне с подъездами к домам и парковкой, радикально уменьшит количество света в окнах, оставит людей без возможности прогуляться во дворе.
К сожалению, уже сейчас застройщик перегородил забором дороги между домами, что существенно затрудняет не только подход и подъезд к домам самих жителей, но и автомобилей экстренных служб. К слову, для сохранения прохода и проезда к дому №83 по Океанскому проспекту администрация Владивостока в ноябре 2018 года установила публичный сервитут, однако застройщик обжаловал это постановление в суде. Фрунзенским районным судом постановление об установлении публичного сервитута отменено. Данное решение администрация города обжаловала в Приморский краевой суд. На сегодня жалоба пока не рассмотрена.
Анастасия Котлярова (фото)
Журнал "Дальневосточный капитал".
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