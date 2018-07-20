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Среда| 22 Августа, 18:47 |
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В Приморье начал работу авиаперевозчик из Китая Tianjin Airlines
Торжественная презентация новой авиакомпании Tianjin Airlines состоялась в Международном аэропорту Владивосток накануне, 21 июня. В ходе нее был определен первый пассажир нового рейса в город Тяньцзинь, которому были вручены памятные призы от аэропорта Владивосток. Им стал Ян Сяо Фэй, возвращавшийся из путешествия по Приморью в Китай.
Гость КНР подчеркнул, что намерен посетить край вновь, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе администрации Приморского края.
«Мне очень понравился Владивосток, такой современный и динамичный город. Люди приветливые и открытые. Очень приятно было получить подарки от аэропорта. Спасибо России за радушный прием, у меня осталось много положительных впечатлений. Обязательно приеду во Владивосток снова», – отметил Ян Сяо Фэй.
В летнем расписании аэропорта рейсы Владивосток – Тяньцзинь будут выполняться три раза в неделю на комфортабельных воздушных судах типа А320.
Представители аэропорта акцентировали, что с начала этого года наблюдается динамика роста пассажиропотока на международных направлениях, что связано, прежде всего, с созданием привлекательных условий для развития внутреннего и въездного туризма в Приморье.
Отметим, на прошлой неделе в аэропорту Владивостока открылся также прямой рейс в Шанхай. Полеты выполняются на воздушном судне А-320 еженедельно по понедельникам и пятницам.
По мнению Губернатора Приморья Владимира Миклушевского, появление нового авиарейса позволит увеличить количество туристов из стран АТР.
«Турпоток в Приморье постоянно растет, количество туристов из Китайской Народной Республики в прошлом году выросло в два раза. Появление прямого авиасообщения с Шанхаем позволит привлечь еще больше туристов из Китая и стран Восточной Азии», – считает Владимир Миклушевский.
В прошлом году Приморский край посетили почти полмиллиона иностранных граждан. Рост турпотока по итогам первого квартала 2016 года составил 80%, и эксперты прогнозируют значительное увеличение этого показателя с началом работы упрощенного визового въезда на территорию Приморья в рамках закона о Свободном порте Владивосток.
Справочно. Tianjin Airlines – китайская авиакомпания, входящая в состав группы HNA (Hainan Group). Базовый аэропорт авиакомпании – международный аэропорт Тяньцзинь. Tianjin Airlines обладает широким авиапарком, состоящим из 85 воздушных судов, основной моделью которых является Embraer 190.
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