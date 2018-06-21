|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 03 Июля, 21:09 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Во Владивостоке MAZDA SOLLERS приступила в выпуску Mazda СХ-5 нового поколения в 10 цветах
Владивосток – Компания ООО «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус», совместное предприятие Mazda Motor Corporation (Япония) и ПАО «СОЛЛЕРС» (Россия), приступила к выпуску Mazda СХ-5 нового поколения.
Кроссовер Mazda СХ-5 нового поколения производится с двумя вариантами бензинового двигателя Skyactiv-G объёмами 2,0 (150 л.с.) и 2,5 литра (192 л.с.).
Обновленная Mazda СХ-5 отличается повышенной шумоизоляцией, наличием системы G-Vectoring Control, обеспечивающей более плавное и эффективное движение автомобиля, увеличенным объёмом багажника на 5 литров и новой функцией электропривода двери багажного отделения. Все выпускаемые автомобили Mazda СХ-5 нового поколения оснащены системой «ЭРА-ГЛОНАСС».
Экстерьер новинки выполнен в стилистической концепции «KODO - душа движения». Новая Mazda CX-5 получила более узкие фонари головного света, фирменные крылья, подчеркивающие широкий профиль, 3D-рисунок решетки радиатора, передающий утонченную мощность автомобиля.
Стоит отметить, что кроссовер нового поколения выпускается в расширенной цветовой гамме из 10 вариантов. Примечательно, что первый сошедший с конвейера автомобиль имеет цвет кузова Soul Red Crystal, тот самый цвет специально разработанный специалистами Mazda Motor Corporation для новой Mazda СХ-5. Цвет Soul Red Crystal имеет на 20 процентов большую насыщенность и на 50 процентов большую глубину по сравнению с предыдущем цветом Red Soul для Mazda СХ-5 прошлой версии.
Досье "Дальневосточного капитала": Компания ООО «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус» - совместное предприятие компаний Mazda Motor Corporation (Япония) и ПАО «СОЛЛЕРС», созданное на принципах партнерства 50/50. Занимается производством двух моделей автомобилей японского бренда Mazda: Mazda6 и Mazda СХ-5. В 2016 году с конвейера единственного на Дальнем Востоке автомобильного завода ООО «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус» сошел 100-тысячный автомобиль. В сентябре 2016 года был чётко обозначен вектор развития предприятия в рамках Восточного Экономического Форума, а именно: подписан специальный инвестиционный контракт c Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. В рамках подписанного контракта «МАЗДА СОЛЛЕРС» принимает на себя обязательства создать новые мощности по производству 50 тысяч двигателей в год с объемом инвестиций 2 млрд. рублей.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Во Владивостоке установят единые требования к внешнему виду НТО
- Рыбакам прописали новые правила
- В Приморье завершается строительство завода по производству двигателей Mazda
- В Приморье еще шесть пляжей есть, а лета нет
- В Приморье будут разводить китайский гребешок
- Владивосток из города для машин превратится в город для людей
- По Владивостоку прошлись авиакомпании, турагенты и блогеры из Японии
- Кулик и селезень мандаринки стали героями лучшего фото конкурса "Посмотри на Владивосток"
- В Приморье выберут пилотный участок для "заселения" специальной бактерии
- Виталий Веркеенко поздравил победителей проекта "Посмотри на Владивосток"
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.