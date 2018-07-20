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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 23 Июля, 17:13 |
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Рыбаки придут на Морской салон за проектами траулеров?
Опубликована деловая программа Морского салона с указанием времени проведения сессий. Запланирована специальная сессия по обновлению рыбопромыслового флота.
Пленарное заседание «Водный транспорт в эпоху цифровизации и новых технологий» пройдет 27 июля, сообщают организаторы. Сессия «Обновление и развитие промыслового флота для устойчивой добычи биоресурсов» запланирована на 28 июля. Также на мероприятиях в рамках деловой части МДМС предполагается обсудить перспективы судостроения в России, технологии освоения Мирового океана, производство оборудования для судостроения, кадровое обеспечение отрасли и другие темы. Специализированный форум весьма благоприятен для знакомства с новыми технологиями и возможностями верфей. Например, на Восточном экономическом форуме впервые было подписано соглашение о строительстве траулеров для владивостокской краболовной компании «Антей» на лениниградской верфи «Пелла».
На этот раз дальневосточники рыбаки ждут технологических новостей от коллег из АТР. На Международный дальневосточный морской салон ожидается прибытие 1,5 тыс. участников из России и зарубежных стран, включая делегации Вьетнама, Индии, Индонезии, Китая, Малайзии, Сингапура, Южной Кореи и Японии.
Организаторы Салона – Министерство промышленности и торговли (Минпромторг) и Министерство по развитию Дальнего Востока (Минвостокразвития). Оператор – Фонд «Росконгресс». Информационный партнер – медиахолдинг Fishnews.
Юрий РОГОВ. Фото автора.
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