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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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На 13 тыс кв. м. в черте Владивостока построили склад
Компания "Мега", резидент Свободного порта Владивосток, вышла на заключительную стадию реализации инвестиционного проекта по строительству логистического комплекса класса "А" во Владивостоке.
В ходе строительных работ резидент выполнил большой объем земляных работ, возвел из стальных балок каркас будущего комплекса. В рамках проекта создана необходимая инфраструктура: складские и офисные помещения, логистический комплекс; организовано несколько типов стеллажных систем. Объем капиталовложений в проект составит 717 млн рублей. Сегодня трудоустроено 46 человек, в планах обеспечить 150 рабочих мест.
По словам генерального директора компании «Мега» Алексея Карновича, актуальность проекта заключается в развитии логистической инфраструктуры региона.
"Сегодня на рынок Дальнего Востока приходят крупные торговые операторы, активно развиваются местные производства. Реализация данных бизнес-проектов, в том числе, требует наличие достаточного количества распределительных центров и складских площадей. Соответственно, цель нашего проекта, выйти на региональный рынок логистических услуг и складской недвижимости, создать новые рабочие места в регионе", - прокомментировал Алексея Карнович, генеральный директор компании «Мега».
Комплекс предполагает несколько этапов строительства. Сегодня завершена первая очередь проекта, площадь первой линии составляет около 13 тыс кв. м. В настоящее время резидент ведет процедуру сдачи объекта в эксплуатацию. Далее компания планирует приступить к выполнению второй очереди строительства. Завершить работы планируется до конца 2018 года.
Как отмечает инвестор, статус резидента Свободного порта позволил реализовать проект с преимуществами в части налогообложения и возможностью получения земельного участка без торгов.
Логистический комплекс расположен в черте города Владивосток вблизи основных транспортных развязок. Комплекс оснащен современным оборудованием, системой отопления, обеспечивающей уровень необходимых температур внутри складского помещения; автоматической системой пожаротушения. В создании комплекса инвестор впервые в регионе применил современные технологи по устройству бетонных бесшовных полов с применением фиброармирования.
Напомним, инвестиционный проект компании «Мега» получил одобрение в рамках заседания Наблюдательного совета Свободного порта Владивосток, которое состоялось во Владивостоке в марте 2016 года под председательством Заместителя Председателя Правительства РФ – Полномочного Представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Статус резидента компания «Мега» получила в апреле 2016 года, подписав соответствующее соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока в апреле 2016 года.
Отметим, сегодня 43 резидента реализуют бизнес-проекты по созданию логистических комплексов и оказанию транспортно-логистических услуг в рамках свободного порта Владивосток на Дальнем Востоке. Общий объем частных капиталовложений в данные проекты составит около 150 млрд рублей.
В настоящее время в Приморском крае в рамках действия режима СПВ реализуют инвестиционные проекты 108 резидентов с объемом инвестиций более 155 млрд рублей и планами создать более 21 тысячи рабочих мест.
С момента реализации Федерального закона №212 от 13.07.2015 г. «О свободном порте Владивосток» в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 449 заявок на общую сумму инвестиций более 399 млрд рублей и перспективой создать более 39 тысяч рабочих мест. Статус резидента СПВ получили 283 компании с проектами на общую сумму капиталовложений более 327 млрд рублей, планируется создать более 29 тысяч рабочих мест.
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