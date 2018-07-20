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23 Августа 2018, 09:53 | Регион сегодня |

В Приморье придет тяжелая автотехника

Представители завода увидели серьезные перспективы работы в Приморском крае

Первый вице-губернатор Александр Костенко в среду, 22 августа, встретился с представителями российского машиностроительного завода «Тонар» – одного из крупнейших отечественных производителей автомобилей и прицепной техники. Речь шла об открытии нового предприятия в Приморье, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.

Как сообщил заместитель генерального директора ООО МЗ «Тонар» Степан Криони, предприятие производит на своем заводе в Калуге карьерные самосвалы и автопоезда повышенной грузоподъемности. История завода насчитывает уже более 27 лет. В России и за рубежом у предприятия более 55 сервисных станций и 60 представительств по продажи техники и запасных частей.

В Приморье предприятие намерено участвовать в инвестиционной программе Партизанского городского округа, сотрудничать с ООО «Сучан-Уголь».

«На первом этапе мы намерены поставлять технику и открыть здесь сервисный центр по ее обслуживанию. Это новые рабочие места для жителей края и удобство для предприятий, которые будут приобретать нашу технику», – сообщил Степан Криони.

Александр Костенко отметил, что начало такого сотрудничества региона и одного из крупнейших российских машиностроителей – важный шаг для развития экономики края. Вместе с тем Приморье заинтересовано в дальнейшем создании сборочного производства техники уже на своей территории.

«У нас действуют режимы территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток. Работать в их рамках выгодно для инвесторов, открывающих производства в Приморье», – обозначил первый вице-губернатор.

Александр Костенко добавил, что автопоезда и прочая техника для перевозки большого объема грузов очень востребована в Приморье. В частности, в регионе работают два транспортных коридора «Приморье-1» и «Приморье-2», связывая грузопотоком Россию и соседние провинции Китая. Грузооборот по ним стабилен и требует транспорта. Так что в крае российское предприятие может найти немало новых партнеров.

«Ваша техника также может использоваться для перевозки угля и мазута нашим краевым предприятием Примтеплоэнерго», – отметил первый заместитель главы региона.

Представители завода «Тонар» отметили, что видят серьезные перспективы работы в Приморье. В ближайшее время специалисты намерены проработать все детали будущего сотрудничества.

Напомним, в Приморье развивается рынок по сборке и обслуживанию техники. К открытию готовится сборочное производства российского ООО «Меркатор Восток», которое будет собирать в Артеме коммунальную, дорожную и другую технику. В июле в Уссурийске открылся сервисный центр южнокорейской компании Daewoo Trucks. Причем, сервис для спецтехники – лишь первый этап работы предприятия. В 2019-2020 годах здесь также планируют открыть цех по производству навесного оборудования и организовать узловую сборку шасси. Все это позволит выпускать в Приморье корейскую спецтехнику – автовышки, грузовые машины и другое.

Напомним, развитие промышленности и создание новых производств в Приморье ведется по поручению главы региона Андрея Тарасенко. Так, по инициативе руководителя края в Уссурийске уже работает новое предприятие по сборке сельскохозяйственной техники компании «Ростсельмаш». Соглашение об открытии сборочного производства «Меркатор» глава Приморья подписал с руководством компании в мае.

Фото Tonar.info

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Тонар  инвестиции 


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