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Жители Владивостока вместе с мэром наводят порядок в общественном транспорте

Жалобы от неравнодушных пассажиров принимаются и на телефон, и на почту, и на WhatsApp. Каждая жалоба проверяется и, если указанный факт подтверждается, компания-перевозчик заплатит штраф

5 % сообщений, которые поступают в администрацию Владивостока с помощью мессенджера WhatsApp, касаются работы общественного транспорта. Об этом сообщили в управлении по работе с обращениями граждан. Здесь меньше чем за неделю работы нового номера зафиксировали 16 сообщений с пометкой «Автобусы». Все они переданы для принятия мер в управление транспорта.

«Здравствуйте, хотела бы обратить внимание на маршрут № 30. С Окатовой на Тихую можно уехать только на этом автобусе. Ситуация: я стою с 17:00 на остановке "Окатовая", сейчас время 18:05, а автобуса нет. И это не впервые! Обратите, пожалуйста, на это внимание».

«Автобусы 24 маршрута на Океанскую («Фанзавод-Луговая») перестали ходить по расписанию. Это полное безобразие! Единственный транспорт, которым можно добраться отсюда и сюда, вообще не дождешься».

«В час пик наблюдается отвратительное движение автобусов на маршруте 90 от площади Луговой. Интервал в движении - более 10 минут. Маленьких «Газелей», которыми заменили автобусы средней вместимости, явно недостаточно. И это летом, когда пассажиров мало. А что будет осенью? Необходимо принять меры, заменив автобусы на более вместительные, и, может быть, поменять компанию-перевозчика».

Это лишь часть сообщений, поступивших за последние несколько дней на номер 8-914-703-00-11. По каждому из них проведена проверка.

В управлении транспорта подчеркивают, что для успешной работы автобусов, морского и электрического транспорта во Владивостоке так называемая обратная связь чрезвычайно важна. К сожалению, большую часть обращений составляют жалобы, их по-прежнему много.

Пассажиры жалуются на несоблюдение графиков движения автобусов, неудовлетворительное санитарное состояние машин. Этим летом немало жалоб на водителей, долго стоящих на остановках, и тех, кто разговаривает по телефону во время движения. В случае если указанный факт подтверждается, компания-перевозчик обязана заплатить штраф. Так, в июле автотранспортным предприятиям Владивостока за различные нарушения выписано 14 штрафов на общую сумму 96 тысяч рублей.

Из них четыре штрафа оформлено за отсутствие автобусов на маршрутах в вечернее время, два - за недопустимое санитарное состояние автобусов, еще один - за простой на остановке более двух минут. Еще четыре штрафа перевозчики заплатят за нарушение правил посадки-высадки пассажиров на остановке (когда двери водитель открывает, находясь дальше первой полосы). За недовыпуск автобусов на маршрут оштрафовано одно предприятие, еще два штрафа выписано за выпуск на линию незаявленных автобусов.  

С начала августа руководителям автотранспортных предприятий направлено уведомлений о наложении штрафов уже на 118 тысяч рублей.

«С начала года за различные нарушения автотранспортным предприятиям, которых в городе 14, выписано штрафов на сумму более миллиона рублей, - рассказал начальник управления транспорта мэрии Сергей Цыбулин.Более 800 тысяч уже взысканы, все они поступили в городской бюджет и в дальнейшем будут потрачены на ремонт дорог, детских садов и школ, различные социальные программы и другие нужды. Мы, однако, не ставим задачу «застращать» и наказать перевозчика – нам важно, чтобы общественный транспорт во Владивостоке работал исправно, был комфортным и не вызывал нареканий со стороны пассажиров».

В управлении транспорта напоминают, что здесь внимательно рассматривают все обращения граждан. Высказать свое мнение о работе автобусов, электротранспорта и паромов можно несколькими способами.

  1. Позвонив в управление транспорта по тел. 2614-334 или написав туда по адресу transport@vlc.ru.
  2. Позвонив руководителю компании-перевозчика, чьи координаты указаны на стендах  «Уголок пассажира», размешенных в каждом салоне.
  3. Обратиться в МКУ «Автоматизированный диспетчерский центр» по тел. 260-52-52.
  4. Направить обращение в интернет-приемную администрации города http://www.vlc.ru/reception/internetreception
  5. Отправить сообщение на номер WhatsApp 8-914-703-00-11.

Напомним, работа с обращениями граждан является одним из важных приоритетов деятельности администрации Владивостока. Главная задача, которую перед специалистами ставит глава краевого центра Виталий Веркеенко, – помочь жителям. Важно не только выслушать людей, но и обязательно помочь решить волнующие их вопросы.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: транспорт  штрафы  Веркеенко 


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