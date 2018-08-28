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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Во Владивостоке откроют производство бриллиантов, не уступающее Индии и Ботсване
Один из крупнейших производителей ювелирных изделий в Индии планирует запустить во Владивостоке операции по производству бриллиантов с использованием самых современных технологий и лучших мировых практик. Инвестиционный проект ООО «М.Суреш Владивосток» будет реализовывать в рамках соглашения с АО «Корпорация развития Дальнего Востока», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
«Мы создадим производство бриллиантов во Владивостоке, чтобы обеспечить ими нашу ювелирную деятельность, ориентированную на экспорт свадебных украшений и аксессуаров моды, - поясняет представитель ООО «М.Суреш Владивосток» Раджеш Котхари Расиклал. - Проект будет сравним с нашими производствами в Индии и Ботсване. Для экспорта планируем использовать отлаженные каналы распределения и сбыта, уделяя особое внимание рынку США. А в дальнейшем разработаем нишевую российскую ювелирную продукцию для продажи по нашим специальным направлениям».
Учитывая цели России по отношению к Евразийскому Алмазному Центру, компания также намерена уделить особое внимание рынкам стран Азиатско-Тихоокеанского региона и создать баланс между обработанной продукцией и готовыми ювелирными изделиями.
Согласно внутреннему долгосрочному контракту по поставке, необработанными алмазами производство нового резидента Свободного порта будет обеспечивать российская компания. При необходимости, предусмотрена организация поставок сырья и из других источников.
Запуск проекта планируется в ближайшие полтора года с поэтапным наращиванием производства. На предприятии будет создано 200 рабочих мест.
На сегодняшний день статус резидента свободного порта Владивосток присвоен 883 инвесторам, проекты которых в сумме составляют около 525,5 млрд рублей и позволят создать около 52 800 новых рабочих мест.
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Наши партнерыLoading...RedTram30 Августа 2018, 10:30Дальневосточный гектар - стимул завести свое дело, или самые "упоротые" гектарщики земли хабаровской Освоение "Дальневосточного гектара", если убрать пафос и политику, - это прежде всего истории конкретных людей, решивших воспользоваться предоставленной возможностью и поменять свою жизнь.
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