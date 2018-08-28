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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 24 Сентября, 13:15 |
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За самыми важными событиями "Меридианов Тихого" во Владивостоке можно следить онлайн
Посмотреть трансляции можно и в записи.
21 сентября во Владивостоке открылся XVI Международный кинофестиваль стран АТР «Меридианы Тихого». Торжественная церемония прошла на Приморской сцене Мариинского театра.
Первый на 16-х "Меридианах" мастер-класс "Воображая прошлое" провел председатель жюри Алексей Герман-мл (Россия). Режиссёр фильмов "Бумажный солдат" и "Довлатов" поделился уникальным опытом воссоздания на киноэкране ушедших эпох.
В записи на YouTube-канале XVI Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого» уже можно посмотреть встречу с кинорежиссером Алексеем Германом-младшим.
В YouTube все желающие могут смотреть трансляции мастер-классов и дискуссий на канале MC VIFF 2018, а пресс-конференций с членами жюри и режиссерами — на Pressa VIFF 2018.
Досье "Дальневосточного капитала": Кинофестиваль «Меридианы Тихого» пройдет в Приморье с 21 по 27 сентября. В течение конкурсной недели зрителям покажут около 190 фильмов из 46 стран мира. Конкурсную программу кинофестиваля представят восемь полнометражных и восемь короткометражных лент, созданных режиссерами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. С программой можно ознакомиться на официальном сайте кинофестиваля. Посмотреть фильмы можно будет в кинотеатре «Океан», в залах «Босфор» и «Уссури» кинотеатра «Уссури». Открытый кинотеатр на Спортивной набережной познакомит зрителя с подборкой ярких внеконкурсных короткометражек.
Организатором Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого» выступает Приморский академический краевой драматический театр имени Максима Горького при поддержке администрации Приморского края и содействии Министерства культуры РФ.
Журнал "Дальневосточный капитал" - информационный партнер XVI Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого».
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