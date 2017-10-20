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Первый завод по утилизации автомобилей на Дальнем Востоке будет построен в Приморье
В этом уверен японский инвестор, руководитель корпорации Arai Shoji Co. Ltd., реализующий совместно с ГК «Сумотори» проект TerminaTOR в ТОР «Надеждинская» в Приморье.
Российско-японский проект перешел в активную стадию реализации. Резидент завершил проектирование и вышел на строительную площадку, где ведутся подготовительные работы и планировка территории.
В среду, 25 октября, на площадке ТОР «Надеждинская» состоится торжественная церемония запуска проекта, приуроченная к началу строительства предприятия, в которой примут участие представители японских инвесторов Arai Shoji Co. Ltd. и Royal AutoParts вместе с руководителем группы компаний «Сумотори» Виталием Веркеенко и Корпорацией развития Дальнего Востока. Накануне старта глава компании Arai Shoji Co. Ltd. Араи Редзо рассказал о задачах и перспективах совместного предприятия.
По его словам, проработка совместного проекта началась в 2013 году, после оценки ситуации на Дальнем Востоке актуальность данного проекта стала очевидна.
«Только в Приморском крае зарегистрировано более 1,2 миллиона автомобилей, четверть из которых – старше 20 лет, и на сегодняшний день в регион ежемесячно импортируются около пяти тысяч подержанных японских машин. Всего на Дальнем Востоке в утилизации нуждаются более миллиона автомобилей, это станет возможным после создания специализированного предприятия», – заявил руководитель японской корпорации.
Новый завод будет осуществлять глубокую, «умную» переработку деталей автомобиля: сепарацию стекла, пластика, металла и других запчастей. Это будет высокотехнологичное производство с использованием передовых технологий и ноу-хау, таких как фторуглеродный коллектор, масляный сепаратор и другие, добавил Араи Редзо. Часть материалов будет использоваться вторично и отправляться на экспорт.
«Из Японии ежегодно экспортируется более миллиона подержанных автомобилей, в основном в страны Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки и Новой Зеландии. И им нужны запчасти. У нас есть гарантированный рынок сбыта и налаженные партнерские связи», – подчеркнул он.
По словам японского инвестора, акцент будет сделан на экологичность производства.
«Наш совместный с Royal AutoParts и “Сумотори” проект поддержан японской ассоциацией по развитию внешней торговли JETRO, общественной организацией MEIT и является первым экологическим решением проблемы подержанных автомобилей на российском Дальнем Востоке», – отметил Араи Редзо.
Он также добавил, что реализация этого проекта даст мощный импульс развитию автобизнеса на Дальнем Востоке России и в Приморском крае в частности и снизит аварийность на дорогах.
«Этот проект будет способствовать созданию современной экологической системы утилизации отслуживших свой срок автомобилей и увеличению количества новых автомобилей на дорогах Приморья. Когда владельцы подержанных автомобилей привезут свои автомобили на наш завод, они получат государственную поддержку на приобретение нового автомобиля», – подчеркнул руководитель японской компании.
Господин Араи акцентировал внимание на том, что площадка ТОР – весьма выгодный режим для иностранных компаний, ведущих внешнеторговые операции.
«Льготный режим для ведения бизнеса на Дальнем Востоке является более благоприятным с точки зрения инфраструктуры, налогообложения и международной торговли, чем в Японии. Российские ТОР – это хорошие возможности для развития бизнеса для японских предпринимателей», – заявил глава корпорации Arai Shoji Co. Ltd.
Напомним, соглашение о строительстве первого на Дальнем Востоке завода по утилизации и глубокой переработке подержанных автомобилей было подписано на полях третьего Восточного экономического форума. Совместный проект российской компании «Сумотори» и японских корпораций Arai Shoji Co. Ltd. и Royal AutoParts получил название «ТерминаТОР» и локализован в приморской ТОР «Надеждинская».
По словам руководителя ГК «Сумотори» Виталия Веркеенко, реализация этого проекта позволит не только привлечь в регион иностранные инвестиции, но и активизировать сферу малого и среднего бизнеса за счет создания сопутствующих производств, а также реализовать в дальневосточном регионе госпрограмму по утилизации автомобилей, выработавших свой ресурс.
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