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23 Октября 2017, 14:23 | Регион сегодня

Во Владивостоке с подрядчиком проекта "Эрмитажа" будет расторгнут договор

Такую команду дал Андрей Тарасенко, проинспектировав объекты строительства и реконструкции в Приморье

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко в воскресенье, 22 октября, осмотрел ход ремонтных работ в здании будущего Эрмитажа и цирка, а также побывал на строительной площадке инновационного культурного центра на острове Русский.

В здании, где в будущем разместят шедевры Эрмитажа, строительные работы начнут после подготовки проектной документации. Подрядчик, выигравший аукцион на ее разработку, должен был предоставить готовый проект еще два месяца назад, однако нарушил условия контракта. Андрей Тарасенко поручил немедленно расторгнуть договор с этой компанией, а подготовку проектно-сметной документации передать подрядчику, выигравшему контракт на ремонт и реконструкцию здания.

«Зачем такое огромное количество подрядчиков? Строить объект должен кто-то один и нести полную ответственность за то, что здесь происходит. С предыдущей компанией нужно срочно контракт разрывать и выставить им претензию, пусть платят неустойку», – заявил глава региона.

Врио губернатора осмотрел помещения будущего Эрмитажа. Здесь планируется установить современные коммуникации, включая новейшую систему климат-контроля и пожаротушения. Андрей Тарасенко подчеркнул, что при реконструкции важно сохранить специфику здания.

«Здание очень красивое, многое сохранилось еще со времен его постройки. Нужно подумать над его оформлением», – отметил глава региона, также поручив сохранить и благоустроить сквер, расположенный во дворе учреждения.

Затем Андрей Тарасенко отправился в цирк, где уже практически завершены строительные работы. По итогам осмотра потребовал устранить все недоработки, которые оставили после себя строители.

«Здесь кабель провисает, внутренняя отделка вся в пыли. Так дело не пойдет. Вы же сами потом сюда своих детей приведёте, поэтому сделайте все как полагается – уберите лишнее, отмойте и приведите в порядок всю территорию. Объект мы примем только в идеальном состоянии», – подчеркнул глава региона в беседе с директором подрядной организации.

Кроме того, Андрей Тарасенко поручил увеличить количество светодиодной подсветки на здании цирка.

«Мы откроем современную цирковую арену, которая станет визитной карточкой края. Нужно сделать так, чтобы здание было узнаваемым и заметным с любой точки города», – акцентировал внимание врио Губернатора, добавив, что все работы в цирке, включая наладку оборудования, необходимо завершить в ноябре.

На строительной площадке инновационного культурного центра на острове Русский рабочие отсутствовали. Недавно здесь сменился подрядчик, который занимается установкой деревянных блоков и заливкой бетона, однако стройка, по мнению Андрея Тарасенко, ведется плохо и крайне медленно.

«Кто так строит? Зачем стройку разбивать на несколько подрядчиков и делить между ними обязанности? Я уже говорил, что объектами должна заниматься одна компания, иначе это может продолжаться бесконечно», – обратился глава региона к вице-губернатору Эдуарду Портнову и представителям департамента градостроительства.

Андрей Тарасенко дал поручение в ближайшее время представить ему всю документацию по объекту, выполненным и незавершенным работам, количеству подрядчиков и перечисленным им средствам. Подрядчик в свою очередь заверил главу региона, что уже в понедельник на стройку выйдет полный состав рабочих.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: реконструкция  строительство  Эрмитаж 


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