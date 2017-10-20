|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 23 Октября, 23:52 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Во Владивостоке с подрядчиком проекта "Эрмитажа" будет расторгнут договор
Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко в воскресенье, 22 октября, осмотрел ход ремонтных работ в здании будущего Эрмитажа и цирка, а также побывал на строительной площадке инновационного культурного центра на острове Русский.
В здании, где в будущем разместят шедевры Эрмитажа, строительные работы начнут после подготовки проектной документации. Подрядчик, выигравший аукцион на ее разработку, должен был предоставить готовый проект еще два месяца назад, однако нарушил условия контракта. Андрей Тарасенко поручил немедленно расторгнуть договор с этой компанией, а подготовку проектно-сметной документации передать подрядчику, выигравшему контракт на ремонт и реконструкцию здания.
«Зачем такое огромное количество подрядчиков? Строить объект должен кто-то один и нести полную ответственность за то, что здесь происходит. С предыдущей компанией нужно срочно контракт разрывать и выставить им претензию, пусть платят неустойку», – заявил глава региона.
Врио губернатора осмотрел помещения будущего Эрмитажа. Здесь планируется установить современные коммуникации, включая новейшую систему климат-контроля и пожаротушения. Андрей Тарасенко подчеркнул, что при реконструкции важно сохранить специфику здания.
«Здание очень красивое, многое сохранилось еще со времен его постройки. Нужно подумать над его оформлением», – отметил глава региона, также поручив сохранить и благоустроить сквер, расположенный во дворе учреждения.
Затем Андрей Тарасенко отправился в цирк, где уже практически завершены строительные работы. По итогам осмотра потребовал устранить все недоработки, которые оставили после себя строители.
«Здесь кабель провисает, внутренняя отделка вся в пыли. Так дело не пойдет. Вы же сами потом сюда своих детей приведёте, поэтому сделайте все как полагается – уберите лишнее, отмойте и приведите в порядок всю территорию. Объект мы примем только в идеальном состоянии», – подчеркнул глава региона в беседе с директором подрядной организации.
Кроме того, Андрей Тарасенко поручил увеличить количество светодиодной подсветки на здании цирка.
«Мы откроем современную цирковую арену, которая станет визитной карточкой края. Нужно сделать так, чтобы здание было узнаваемым и заметным с любой точки города», – акцентировал внимание врио Губернатора, добавив, что все работы в цирке, включая наладку оборудования, необходимо завершить в ноябре.
На строительной площадке инновационного культурного центра на острове Русский рабочие отсутствовали. Недавно здесь сменился подрядчик, который занимается установкой деревянных блоков и заливкой бетона, однако стройка, по мнению Андрея Тарасенко, ведется плохо и крайне медленно.
«Кто так строит? Зачем стройку разбивать на несколько подрядчиков и делить между ними обязанности? Я уже говорил, что объектами должна заниматься одна компания, иначе это может продолжаться бесконечно», – обратился глава региона к вице-губернатору Эдуарду Портнову и представителям департамента градостроительства.
Андрей Тарасенко дал поручение в ближайшее время представить ему всю документацию по объекту, выполненным и незавершенным работам, количеству подрядчиков и перечисленным им средствам. Подрядчик в свою очередь заверил главу региона, что уже в понедельник на стройку выйдет полный состав рабочих.
- В "морской огород" Приморья высадили 4,5 млн молоди серого ежа и 1,2 млн трепанга
- Туалетная бумага, сделанная в Приморье, поборется за рынок
- Во Владивостоке возведут комплекс гаражей со специальным "отсеком"
- Приморцам за рыбалку на "Земле леопарда" грозят штрафы в размере до 500 тысяч рублей
- Во Владивостоке начался отопительный сезон
- В Приморье представили проект гелиевого хаба для крупнейших мировых покупателей
- Во Владивостоке с подрядчиком проекта "Эрмитажа" будет расторгнут договор
- Первый завод по утилизации автомобилей на Дальнем Востоке будет построен в Приморье
- "Passport Приморья" победил в международном конкурсе
- Жители Приморья могут продвинуть свой бизнес на всю Россию, не выходя из дома
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.