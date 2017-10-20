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23 Октября 2017, 14:36 | Регион сегодня

В Приморье представили проект гелиевого хаба для крупнейших мировых покупателей

Общий объём инвестиций в проект составит 5 млрд 153 млн рублей
Во Владивостоке ООО «Газпром экспорт» и ООО «Газпром газэнергосеть гелий» представили потенциальным клиентам проект Логистического центра обслуживания гелиевых контейнеров (хаба).

В мероприятии приняли участие крупнейшие международные гелиевые трейдеры, первый заместитель генерального директора АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Владимир Печурчик, представители портов г. Владивостока и г. Находки, и стивидорных компаний (операторов портовых терминалов погрузки и выгрузки судов).

Проект компания «Газпром газэнергосеть гелий» будет реализован в ТОР «Надеждинская». Компания получила статус резидента в мае 2017 года. Общий объём инвестиций в проект составит 5 млрд 153 млн рублей.

Гелий, произведенный на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) «Газпрома», будет доставляться в Логистический центр на территории ТОР «Надеждинская» (Приморский край). Перевозка гелия будет осуществляться в жидком состоянии при сверхнизкой температуре (-269°С) в специальных криогенных контейнерах с многослойной вакуумной и азотной изоляцией. Специалисты центра будут проводить комплекс технологических и сервисных процедур с этими контейнерами и отправлять их в порты Дальнего Востока для отгрузки на суда и дальнейшей транспортировки.

Проект создания Логистического центра синхронизирован со строительством Амурского ГПЗ. Ввод в эксплуатацию намечен на 2021 год. После выхода ГПЗ на полную мощность по производству гелия — до 60 млн куб. м в год — этот центр станет одним из крупнейших гелиевых хабов в мире.

В настоящее время «Газпром экспорт» завершает процесс подписания долгосрочных контрактов на экспорт гелия.

В настоящее время Корпорация развития Дальнего Востока совместно с администрацией Приморского края создает инженерно-транспортную инфраструктуру, необходимую для реализации бизнес-проектов инвесторов. Так, завершается строительство автомобильной дороги, ведутся работы по обеспечению площадки водоснабжением и водоотведением, газо- и электроснабжением. Управляющая компания обеспечила резидентов ТОР временным электроснабжением на период строительства.

Напомним, ТОР «Надеждинская» - это многопрофильная производственно-логистическая площадка, удобно расположенная в 32 км от Владивостока, в Надеждинском районе Приморского края ДФО. Это первая в Приморье территория опережающего развития, созданная Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 года.

Презентация инвестиционных возможностей территории опережающего развития «Надеждинская» состоялась в рамках ВЭФ-2017.

В настоящее время в ТОР «Надеждинская» 32 резидента реализуют инвестиционные проекты с общим объемом капиталовложений более 23 млрд рублей. Планируется создать более 3 тысяч новых рабочих мест.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Газпром  ТОР  гелий  Надеждинская 


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