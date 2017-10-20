|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 23 Октября, 23:51 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Приморье представили проект гелиевого хаба для крупнейших мировых покупателей
В мероприятии приняли участие крупнейшие международные гелиевые трейдеры, первый заместитель генерального директора АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Владимир Печурчик, представители портов г. Владивостока и г. Находки, и стивидорных компаний (операторов портовых терминалов погрузки и выгрузки судов).
Проект компания «Газпром газэнергосеть гелий» будет реализован в ТОР «Надеждинская». Компания получила статус резидента в мае 2017 года. Общий объём инвестиций в проект составит 5 млрд 153 млн рублей.
Гелий, произведенный на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) «Газпрома», будет доставляться в Логистический центр на территории ТОР «Надеждинская» (Приморский край). Перевозка гелия будет осуществляться в жидком состоянии при сверхнизкой температуре (-269°С) в специальных криогенных контейнерах с многослойной вакуумной и азотной изоляцией. Специалисты центра будут проводить комплекс технологических и сервисных процедур с этими контейнерами и отправлять их в порты Дальнего Востока для отгрузки на суда и дальнейшей транспортировки.
Проект создания Логистического центра синхронизирован со строительством Амурского ГПЗ. Ввод в эксплуатацию намечен на 2021 год. После выхода ГПЗ на полную мощность по производству гелия — до 60 млн куб. м в год — этот центр станет одним из крупнейших гелиевых хабов в мире.
В настоящее время «Газпром экспорт» завершает процесс подписания долгосрочных контрактов на экспорт гелия.
В настоящее время Корпорация развития Дальнего Востока совместно с администрацией Приморского края создает инженерно-транспортную инфраструктуру, необходимую для реализации бизнес-проектов инвесторов. Так, завершается строительство автомобильной дороги, ведутся работы по обеспечению площадки водоснабжением и водоотведением, газо- и электроснабжением. Управляющая компания обеспечила резидентов ТОР временным электроснабжением на период строительства.
Напомним, ТОР «Надеждинская» - это многопрофильная производственно-логистическая площадка, удобно расположенная в 32 км от Владивостока, в Надеждинском районе Приморского края ДФО. Это первая в Приморье территория опережающего развития, созданная Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 года.
Презентация инвестиционных возможностей территории опережающего развития «Надеждинская» состоялась в рамках ВЭФ-2017.
В настоящее время в ТОР «Надеждинская» 32 резидента реализуют инвестиционные проекты с общим объемом капиталовложений более 23 млрд рублей. Планируется создать более 3 тысяч новых рабочих мест.
- В "морской огород" Приморья высадили 4,5 млн молоди серого ежа и 1,2 млн трепанга
- Туалетная бумага, сделанная в Приморье, поборется за рынок
- Во Владивостоке возведут комплекс гаражей со специальным "отсеком"
- Приморцам за рыбалку на "Земле леопарда" грозят штрафы в размере до 500 тысяч рублей
- Во Владивостоке начался отопительный сезон
- В Приморье представили проект гелиевого хаба для крупнейших мировых покупателей
- Во Владивостоке с подрядчиком проекта "Эрмитажа" будет расторгнут договор
- Первый завод по утилизации автомобилей на Дальнем Востоке будет построен в Приморье
- "Passport Приморья" победил в международном конкурсе
- Жители Приморья могут продвинуть свой бизнес на всю Россию, не выходя из дома
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.