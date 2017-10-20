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Во Владивостоке начался отопительный сезон
Сегодня, 23 октября, во Владивостоке начался отопительный сезон – тепло поступает в учреждения социального назначения и дома горожан.
«На сегодняшний день среднесуточная температура воздуха держится выше восьми градусов. Но с учётом того, что тепло приходит в жилые дома и социальные учреждения не сразу, а в течение пяти дней и, учитывая обращения заведующих детскими садами и директоров школ, было принято решение приступить к подаче тепла 23 октября, – отметил заместитель главы администрации Владивостока Сергей Черкасов. – Подготовка Владивостокского городского округа к отопительному периоду была выполнена в соответствии с планом и в установленные сроки. Уверен, что отопсезон 2017-2018 годов пройдет в штатном режиме».
Новые нормы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, согласно которым муниципалитет имеет право отступать от федеральных стандартов и начинать отопительный сезон досрочно, а не когда среднесуточная температура продержится ниже восьми градусов в течение пяти дней, вступили в силу в прошлом году.
Напомним, запитка систем водой по всему городу в связи с их большой протяженностью традиционно происходит в течение пяти дней. Единая дежурно-диспетчерская служба Владивостока ведёт ежедневный мониторинг объектов с нарушением систем теплоснабжения. По факту возникновения аварийных ситуаций специалисты ЕДДС оперативно реагируют и прорабатывают вопрос с эксплуатирующими организациями по устранению аварий.
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