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Приморцам за рыбалку на "Земле леопарда" грозят штрафы в размере до 500 тысяч рублей
Недельный пик путины 2017 года оказался напряженным для отдела охраны «Земли леопарда». На территории национального парка было задержано более 30 нарушителей, четверо из которых могут стать фигурантами уголовных дел.
Ежегодно нерест лососевых начинается в Приморье в середине осени. На территории национального парка «Земля леопарда» находятся наиболее крупные нерестовые реки юга Приморья. Ведомые инстинктом размножения, лососевые заходят сюда из Тихого океана и мечут икру, давая жизнь новому поколению. Однако не все из них успевают выполнить свою миссию: часть рыбы гибнет, не добравшись до «родильного дома», по вине браконьеров.
Традиционно наибольшая активность нерестовой рыбы, а вместе с ней и браконьеров, пришлась на первую половину путины. В операциях по охране рек и рейдах на «Земле леопарда» был задействован весь инспекторский состав национального парка. Работа принесла свои плоды: 30 нарушителей были задержаны неподалеку от рек еще до начала рыбалки. Однако четверо приморцев успели поймать рыбу.
Используя сети, браконьеры в разное время выловили более 40 рыбин. Как правило, такие объемы говорят о планах нарушителей на продажу улова. Но и одной незаконно пойманной рыбы на территории национального парка хватило бы для преследования по закону.
В настоящее время в полицию переданы материалы на возбуждение уголовных дело по всем четырем случаям незаконной рыбалки на «Земле леопарда». Рыбакам грозят штрафы в размере до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы сроком до двух лет.
«Несмотря на неоднократность предупреждений о серьезной ответственности за такую рыбалку, к сожалению, не все воспринимают их серьезно, - говорит Евгений Стома, заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по охране. – Мы держим ситуацию под контролем и стремимся выявлять подобные случаи еще до момента преступления. Сейчас наша задача – дать возможность отнереститься рыбе, которая поднялась в среднее и верхнее течение рек национального парка».
Помощь в операциях по задержанию нарушителей инспекторам «Земли леопарда» оказывали сотрудники полиции отдела МВД России по Хасанскому району, а также пограничного управления ФСБ России.
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