|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 24 Октября, 05:27 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Во Владивостоке возведут комплекс гаражей со специальным "отсеком"
Резидентами территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток на прошедшей неделе, с 13 по 19 октября 2017 года, стали 25 компаний. Соответствующие соглашения подписаны инвесторами с Корпорацией развития Дальнего Востока.
В Приморском крае в статусе резидентов СПВ инвесторы реализуют проекты в сферах производства продуктов питания, туризма и спорта, логистики, строительства жилых зданий, гаражного комплекса, автопарковок.
Компания «А.С. Юнион плюс» обеспечит услуги железнодорожных грузоперевозок во Владивостоке.
Строительство распределительного склада-холодильника планирует осуществить индивидуальный предприниматель Кулич В. В. в городе Артем.
Компания «УК «Коммунальные системы» планирует строительство комплекса гаражей с помещениями для размещения комплектов резины, домашних вещей во Владивостоке.
«Инвестиционно-строительная компания «Квартал» построит жилое здание в районе ул. Сабанеева во Владивостоке.
Строительством двух соединенных двухуровневых парковок займется индивидуальный предприниматель Ахоян Т.И. во Владивостоке.
Компания «Форвард» реализует инвестиционный проект по созданию туристическо-спортивное базы во Владивостоке. Объем инвестиций в реализацию проекта составит более 60 млн рублей. Запуск туристическо-спортивной базы позволит обеспечить более 20 новых рабочих мест.
Компания «Номура» создаст предприятие по производству солено-сушенных морепродуктов во Владивостоке. В рамках проекта резидент приобретет необходимое современное оборудование и запуск производство во втором квартале 2018 года.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- В "морской огород" Приморья высадили 4,5 млн молоди серого ежа и 1,2 млн трепанга
- Туалетная бумага, сделанная в Приморье, поборется за рынок
- Во Владивостоке возведут комплекс гаражей со специальным "отсеком"
- Приморцам за рыбалку на "Земле леопарда" грозят штрафы в размере до 500 тысяч рублей
- Во Владивостоке начался отопительный сезон
- В Приморье представили проект гелиевого хаба для крупнейших мировых покупателей
- Во Владивостоке с подрядчиком проекта "Эрмитажа" будет расторгнут договор
- Первый завод по утилизации автомобилей на Дальнем Востоке будет построен в Приморье
- "Passport Приморья" победил в международном конкурсе
- Жители Приморья могут продвинуть свой бизнес на всю Россию, не выходя из дома
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.