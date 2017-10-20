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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Туалетная бумага, сделанная в Приморье, поборется за рынок
"Мы закупили оборудование в Китае, сейчас осваиваем его, проводим пуско-наладку. Предприятие готово к запуску на 95 процентов. Рассчитываем, что уже в декабре наша продукция поступит на полки приморских магазинов. На первом этапе ассортимент продукции будет состоять из бумажных полотенец и туалетной бумаги, в дальнейшем он может быть расширен", - рассказал Антон Янушкевич, генеральный директор компании "ВТС-Логистик".
Генеральный директор компании отмечает, что преференции режима свободного порта помогут компании сделать продукцию конкурентоспособной и занять существенную долю приморского рынка, а в перспективе выйти и на рынки других дальневосточных регионов.
Напомним, компания стала резидентом свободного порта Владивосток в 2016 году. Инвестиции в проект составили 13,2 млн рублей.
С момента начала реализации Федерального закона №212 от 13.07.2015 г. «О свободном порте Владивосток» в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 524 заявки на общую сумму инвестиций более 421 млрд рублей и перспективой создать более 341 тысячи рабочих мест. Статус резидента СПВ получили 329 компаний с проектами на общую сумму капиталовложений более 349 млрд рублей, планируется создать более 32 тысяч рабочих мест.
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