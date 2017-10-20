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В "морской огород" Приморья высадили 4,5 млн молоди серого ежа и 1,2 млн трепанга
По информации департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморского края, в первом полугодии на рыбоводных участках расселено более шести миллионов особей молоди.
«Из них – 4645 миллионов штук молоди ежа серого, 1,2 миллионов штук молоди трепанга и 230 тысяч штук молоди гребешка. Отмечу, что икра морского ежа очень востребована на японском рынке», – прокомментировал руководитель департамента Сергей Наставшев.
Напомним, ранее врио губернатора края Андрей Тарасенко подчеркнул, что система рыболовства и аквакультуры Приморья требует значительных преобразований.
«Одна из главных задач – снижение стоимости рыбы для жителей края. Другое важное направление работы – восстановление прибрежного рыболовства, обновление рыбопромыслового флота. Приморье – исторически рыбный край, здесь есть много возможностей для развития предприятий береговой переработки, аквакультуры и других», – обозначил Андрей Тарасенко.
Отметим, в настоящее время в Приморском крае действуют 76 рыбоводных хозяйств, которым предоставлено в пользование 205 рыбоводных участка общей площадью более 44 тысяч гектаров. На рыбоводных участках выращивают гребешок приморский, мидию тихоокеанскую, устрицы, трепанг дальневосточный, ламинарию и морских ежей.
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