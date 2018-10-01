Александр БЕККЕР, директор Инженерной школы ДВФУ: Традиции политехнического образования, заложенные столетие назад, трудно сломать

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Понедельник| 29 Октября, 20:08 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 65 р.
1 EUR 74 р.
100 JPY 5800 р.
10 CNY 940 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Кузбасс нацелился на восток
свежий номер
Дальневосточный капитал № 10, 2018

Регион сегодня
29.10 |
Инструменты для торговли на Форекс
29.10 |
На Дальнем Востоке сентябрьская инфляция достигла общероссийских показателей
29.10 |
"СДС": с сибирской основательностью
26.10 |
На площадке "Холдоми" в ТОР "Комсомольск" развернулось строительство горнолыжного курорта
26.10 |
На Дальнем Востоке появилось в продаже новое премиальное топливо GreenEco 101
статьи раздела
Финансы
01 Октября 2018, 14:25
Новый закон поднимет суммы страховых выплат Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций, подписанный президентом страны в августе этого года, вступит в силу через год
статьи раздела
Регион сегодня
01 Октября 2018, 13:50
Авиаперевозчик решил продолжить летать из Владивостока в Москву Ранее компания планировала работать по этому направлению только в летний сезон. В настоящее время начались продажи авиабилетов по сниженным тарифам
статьи раздела
Тема номера
28 Сентября 2018, 18:41
Урожай на полях ВЭФ Делегация Хабаровского края на форуме была одной из самых представительных
статьи раздела
Тема номера
28 Сентября 2018, 18:35
Якутия бьет в одну точку Из выступлений представителей правительства Республики Саха(Якутия) на ВЭФ, соглашений, которые подписала самая крупная российская территория, можно сделать вывод - регион придерживается четко выстроенной траектории развития и поступательно движется в этом направлении.
статьи раздела
Тема номера
28 Сентября 2018, 18:20
Камчатка: быть началом России Как театр начинается с вешалки, так Восточный экономический форум (ВЭФ) - с Улицы Дальнего Востока. В этом году - тем более: Улица открыла форум за два дня до начала деловой программы.
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
23 Октября 2018, 15:19 | Регион сегодня

Александр БЕККЕР, директор Инженерной школы ДВФУ: Традиции политехнического образования, заложенные столетие назад, трудно сломать

В этом году инженерное образование в Приморье отмечает столетний юбилей. Сегодня его форпост - Инженерная школа ДВФУ, образованная на базе ставшего частью федерального университета политена - Дальневосточного политехнического института.

Именно его выпускниками - инженерами нескольких поколений - строились города и предприятия на востоке России. Они внесли существенный вклад в развитие отечественной промышленности, оборонного комплекса, науки не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами.

Сегодня, в рамках ускоренных темпов развития Приморья, перед всей системой профессиональной подготовки ставятся новые задачи. О новом уровне образования, востребованности инженерных специальностей в регионе, взаимодействии бизнеса, государства и науки журналу «Дальневосточный капитал» рассказал директор Инженерной школы ДВФУ Александр БЕККЕР.

- Александр Тевьевич, насколько сегодня высок интерес к инженерному образованию? Сколько выпускников в этом году вышли из стен Инженерной школы, все ли они нашли свое место на производстве?

- В 2018 году Инженерную школу ДВФУ окончили 1335 квалифицированных специалистов, в том числе 765 бакалавров (4 года обучения), 93 специалиста (5-6 лет обучения), 327 магистров (2 года обучения). И интерес к инженерным специальностям постоянно возрастает.

Мы очень плотно работаем с кадровыми службами предприятий, они «отслеживают» наших выпускников еще со студенческой скамьи. Безусловно, наличие рыночных отношений изменило картину в смысле методов трудоустройства молодых специалистов. Но могу заявить со всей ответственностью, что несмотря на объективно более жесткие условия конкуренции на рынке труда, каждый выпускник находит работу и востребован на производстве.

На Дальнем Востоке реализуются масштабные инвестиционные проекты, и это значит, что наши кадры будут как никогда востребованы. Речь идет о судостроительном комплексе, который создается на базе Дальневосточного завода «Звезда», космодроме «Восточный». В недалеком будущем в Приморском крае должен появиться Восточный нефтехимический комплекс вблизи города Находка. Без наших выпускников не обходятся предприятия, составляющие основу экономики Приморского края: ААК «Прогресс», «Дальприбор», Уссурийский локомотивный завод и так далее. Все основные предприятия судостроения и судоремонта, машиностроения, строительства и архитектуры, электро- и теплоэнергетики, горного дела, электроники, автоматизации обеспечиваются специалистами именно нашей Инженерной школы.

Хотя, к сожалению, есть и проблемы. Идет сокращение бюджетных мест на инженерные специальности, и это сказывается на предприятиях, которые вынуждены искать специалистов в других регионах. Однако, такая практика привлечения кадров из территориально отдаленных от Приморья городов имеет недостатки в связи с трудностями их закрепления в нашем регионе.

 


 

- Известно, что инженерное образование в советские времена было не только престижным, но и считалось одним из лучших. Можно ли назвать техническое образование в условиях рыночной экономики достойным сегодня?

- Большие изменения происходят не только в социально-политической сфере, но и в технологических укладах. В настоящее время мы являемся участниками перехода на четвертый технологический уклад (промышленная революция), характеризующийся высокой степенью применения достижений информационных технологий, созданием «цифровых двойников», развитием технологий искусственного интеллекта и так далее.

Коллектив Инженерной школы, несмотря на известные трудности, сохранил свой творческий потенциал, и активно участвует в научных разработках, соответствующих требованиям времени. Идет смена поколений преподавателей. Старшее поколение передает свой богатый опыт молодежи, которая проявляет высокую степень заинтересованности, активно работает по актуальным направлениям развития фундаментальной и прикладной науки. Поэтому и наши выпускники очень востребованы промышленностью Приморья, да и всего Дальнего Востока.

По некоторым направлениям подготовки конкурс стал соизмерим с традиционно высоким конкурсом на экономические специальности, такие, как «Нефтегазовое дело», «Мехатроника и робототехника», «Архитектура», «Дизайн», «Строительство» и др. Особенно большой популярностью у студентов пользуется специальность «Уникальные здания и сооружения». Что касается вопроса, связанного с качеством образовательного процесса, то традиции политехнического образования, заложенные столетие назад, трудно сломать.

- Как бизнес участвует в вашей работе? Есть ли в сфере образования государственно-частное партнерство?

- Дефицит инженерных кадров в Приморье существует давно и, в связи с резким ростом запросов промышленности, в последние годы нарастает. Пока предприятия, за малым исключением, не очень готовы вкладывать средства в подготовку специалистов в вузе. Поэтому сегодня в этой сфере складываются различные формы сотрудничества. В последние годы мы ввели специальную дисциплину «Проектная деятельность», которая направлена на улучшение практической подготовки выпускников. В рамках ее студенты разрабатывают реальные проекты, и их задача - довести проект до реализации в материальной форме: опытный образец, действующее устройство, программный продукт и тому подобное. При этом проекты формируются как по темам, предложенным преподавателями и сотрудниками вуза, так и самими предприятиями. Политехники традиционно имели и имеют прочные связи с производством, и к такой форме взаимодействия бизнеса и науки предприятия проявляют большой интерес. Поэтому данная тенденция со временем будет только нарастать.

Сотрудничество с предприятиями реальной экономики является традицией для Инженерной школы. И сейчас мы активно ведем совместные научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки с ААК «Прогресс», «Дальприбор» и другими предприятиями. Ведем научно-техническое сопровождение проектирования и строительства крупнейшего в стране сухого дока ССК «Звезда» в г. Большой Камень и многие другие.

- И все-таки, насколько охотно бизнес и государство инвестируют в инженерные специальности сегодня?

- Я уже упоминал, что количество бюджетных мест на инженерные образовательные программы постепенно сокращается. Однако надо отметить, что это касается уровня подготовки бакалавров. Если говорить о бюджетных местах на магистерские программы, то за последние несколько лет их количество резко выросло. Сейчас российское государство явно предлагает бизнесу повысить свое участие в финансировании высшего образования в стране, это характерно для всех государств с рыночной экономикой. Думаю, что этот процесс будет расширяться. Крупные компании уже заметно увеличили финансовую поддержку подготовки кадров в нашем университете. Компании НК «Роснефть», «Газпром», «Транснефть» и другие вкладывают средства в развитие материальной базы Инженерной школы и университета в целом. В университете, в соответствии с законом РФ, создан Фонд целевого капитала, который в настоящее время составляет около 500 млн рублей. Это вложения компаний, поддерживающих подготовку специалистов, в том числе и в Инженерной школе.

- Как вы оцениваете уровень подготовки сегодняшних абитуриентов?

- Требования для поступления в Инженерную школу такие же, как и для всех инженерных специальностей страны: необходимо иметь ЕГЭ по физике и математике (углубленный курс). Проблема в том, что при сдаче ЕГЭ чаще всего школьники выбирают более легкие предметы. Такой алгоритм действий удобен и для руководства средних школ - гарантируется более высокий средний балл выпускных экзаменов в школе.

Мы стараемся заранее готовить своего абитуриента - проводим большую профориентацонную работу в средних школах и на различных площадках. Ежегодно организуются такие мероприятия на площадках кампуса ДВФУ: Дни открытых дверей, Дни карьеры, олимпиады, Дни профессий, Дни крупных компаний и т.д.

- Расскажите, пожалуйста, о тех изменениях, которые произошли в обучающем процессе Инженерной школы в последние годы?

- Радикальные перемены в учебном процессе происходят в последние 25-30 лет. Они определены как структурными изменениями, связанными с переходом на «болонскую систему», так и достижениями фундаментальной науки, развитием научных и образовательных инструментов: компьютерное моделирование, цифровизация всех видов человеческой деятельности и экономики в целом. Этот процесс будет продолжаться.

Например, в настоящее время популярно онлайн образование. Мы проводим эксперименты в этой области, но здесь мы осторожны, т.к. контакт преподавателя и студента в инженерном образовании незаменим.

Досье «Дальневосточного капитала»: Александр Беккер, директор Инженерной школы ДВФУ, член-корр. российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН), доктор технических наук, профессор, Заслуженный работник высшей школы РФ, член двух диссертационных советов, редколлегии «International Journal of Ocean Engineering and Technology», + Программных комитетов крупных Международных конференций по исследованиям мирового океана, шельфовой и полярной технологии (ISOPE, РАСОМS, PACON), руководитель Международного научно-образовательного центра «Дальневосточный Арктический инжиниринговый центр» (МНОЦ «Арктика»).

Фото Юрия Рогова.

Анна МАЦОВСКАЯ.

Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2018 год. 

Теги: юбилей  ДВФУ 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Проект ДК
28 Сентября 2018, 17:11
Бриллианты "Сделано в Приморье" Резидент Свободного порта продолжает наращивать инвестиции в огранку алмазов в Приморье
статьи раздела
Loading...
RedTram
Регион сегодня
03 Сентября 2018, 13:47
Бизнес Приморья опирается на Гарантийный фонд Благодаря поддержке Фонда в регионе реализуется ряд проектов
статьи раздела
Финансы
31 Августа 2018, 18:47
Дмитрий Суховерхов, председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк: Продукты Сбербанка адаптированы под территориальные особенности Дальнего Востока Сбербанк стремится посмотреть на Дальний Восток через призму новых задач
статьи раздела
Регион сегодня
31 Августа 2018, 18:31
Международный аэропорт Владивосток переходит на особый режим работы Эксплуатацию нового зала осуществляет ФГУП "Президент-Сервис" Управления делами Президента России
статьи раздела
Территория
30 Августа 2018, 10:30
Дальневосточный гектар - стимул завести свое дело, или самые "упоротые" гектарщики земли хабаровской Освоение "Дальневосточного гектара", если убрать пафос и политику, - это прежде всего истории конкретных людей, решивших воспользоваться предоставленной возможностью и поменять свою жизнь.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика