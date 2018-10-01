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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 29 Октября, 20:08 |
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Александр БЕККЕР, директор Инженерной школы ДВФУ: Традиции политехнического образования, заложенные столетие назад, трудно сломать
Именно его выпускниками - инженерами нескольких поколений - строились города и предприятия на востоке России. Они внесли существенный вклад в развитие отечественной промышленности, оборонного комплекса, науки не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами.
Сегодня, в рамках ускоренных темпов развития Приморья, перед всей системой профессиональной подготовки ставятся новые задачи. О новом уровне образования, востребованности инженерных специальностей в регионе, взаимодействии бизнеса, государства и науки журналу «Дальневосточный капитал» рассказал директор Инженерной школы ДВФУ Александр БЕККЕР.
- Александр Тевьевич, насколько сегодня высок интерес к инженерному образованию? Сколько выпускников в этом году вышли из стен Инженерной школы, все ли они нашли свое место на производстве?
- В 2018 году Инженерную школу ДВФУ окончили 1335 квалифицированных специалистов, в том числе 765 бакалавров (4 года обучения), 93 специалиста (5-6 лет обучения), 327 магистров (2 года обучения). И интерес к инженерным специальностям постоянно возрастает.
Мы очень плотно работаем с кадровыми службами предприятий, они «отслеживают» наших выпускников еще со студенческой скамьи. Безусловно, наличие рыночных отношений изменило картину в смысле методов трудоустройства молодых специалистов. Но могу заявить со всей ответственностью, что несмотря на объективно более жесткие условия конкуренции на рынке труда, каждый выпускник находит работу и востребован на производстве.
На Дальнем Востоке реализуются масштабные инвестиционные проекты, и это значит, что наши кадры будут как никогда востребованы. Речь идет о судостроительном комплексе, который создается на базе Дальневосточного завода «Звезда», космодроме «Восточный». В недалеком будущем в Приморском крае должен появиться Восточный нефтехимический комплекс вблизи города Находка. Без наших выпускников не обходятся предприятия, составляющие основу экономики Приморского края: ААК «Прогресс», «Дальприбор», Уссурийский локомотивный завод и так далее. Все основные предприятия судостроения и судоремонта, машиностроения, строительства и архитектуры, электро- и теплоэнергетики, горного дела, электроники, автоматизации обеспечиваются специалистами именно нашей Инженерной школы.
Хотя, к сожалению, есть и проблемы. Идет сокращение бюджетных мест на инженерные специальности, и это сказывается на предприятиях, которые вынуждены искать специалистов в других регионах. Однако, такая практика привлечения кадров из территориально отдаленных от Приморья городов имеет недостатки в связи с трудностями их закрепления в нашем регионе.
- Известно, что инженерное образование в советские времена было не только престижным, но и считалось одним из лучших. Можно ли назвать техническое образование в условиях рыночной экономики достойным сегодня?
- Большие изменения происходят не только в социально-политической сфере, но и в технологических укладах. В настоящее время мы являемся участниками перехода на четвертый технологический уклад (промышленная революция), характеризующийся высокой степенью применения достижений информационных технологий, созданием «цифровых двойников», развитием технологий искусственного интеллекта и так далее.
Коллектив Инженерной школы, несмотря на известные трудности, сохранил свой творческий потенциал, и активно участвует в научных разработках, соответствующих требованиям времени. Идет смена поколений преподавателей. Старшее поколение передает свой богатый опыт молодежи, которая проявляет высокую степень заинтересованности, активно работает по актуальным направлениям развития фундаментальной и прикладной науки. Поэтому и наши выпускники очень востребованы промышленностью Приморья, да и всего Дальнего Востока.
По некоторым направлениям подготовки конкурс стал соизмерим с традиционно высоким конкурсом на экономические специальности, такие, как «Нефтегазовое дело», «Мехатроника и робототехника», «Архитектура», «Дизайн», «Строительство» и др. Особенно большой популярностью у студентов пользуется специальность «Уникальные здания и сооружения». Что касается вопроса, связанного с качеством образовательного процесса, то традиции политехнического образования, заложенные столетие назад, трудно сломать.
- Как бизнес участвует в вашей работе? Есть ли в сфере образования государственно-частное партнерство?
- Дефицит инженерных кадров в Приморье существует давно и, в связи с резким ростом запросов промышленности, в последние годы нарастает. Пока предприятия, за малым исключением, не очень готовы вкладывать средства в подготовку специалистов в вузе. Поэтому сегодня в этой сфере складываются различные формы сотрудничества. В последние годы мы ввели специальную дисциплину «Проектная деятельность», которая направлена на улучшение практической подготовки выпускников. В рамках ее студенты разрабатывают реальные проекты, и их задача - довести проект до реализации в материальной форме: опытный образец, действующее устройство, программный продукт и тому подобное. При этом проекты формируются как по темам, предложенным преподавателями и сотрудниками вуза, так и самими предприятиями. Политехники традиционно имели и имеют прочные связи с производством, и к такой форме взаимодействия бизнеса и науки предприятия проявляют большой интерес. Поэтому данная тенденция со временем будет только нарастать.
Сотрудничество с предприятиями реальной экономики является традицией для Инженерной школы. И сейчас мы активно ведем совместные научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки с ААК «Прогресс», «Дальприбор» и другими предприятиями. Ведем научно-техническое сопровождение проектирования и строительства крупнейшего в стране сухого дока ССК «Звезда» в г. Большой Камень и многие другие.
- И все-таки, насколько охотно бизнес и государство инвестируют в инженерные специальности сегодня?
- Я уже упоминал, что количество бюджетных мест на инженерные образовательные программы постепенно сокращается. Однако надо отметить, что это касается уровня подготовки бакалавров. Если говорить о бюджетных местах на магистерские программы, то за последние несколько лет их количество резко выросло. Сейчас российское государство явно предлагает бизнесу повысить свое участие в финансировании высшего образования в стране, это характерно для всех государств с рыночной экономикой. Думаю, что этот процесс будет расширяться. Крупные компании уже заметно увеличили финансовую поддержку подготовки кадров в нашем университете. Компании НК «Роснефть», «Газпром», «Транснефть» и другие вкладывают средства в развитие материальной базы Инженерной школы и университета в целом. В университете, в соответствии с законом РФ, создан Фонд целевого капитала, который в настоящее время составляет около 500 млн рублей. Это вложения компаний, поддерживающих подготовку специалистов, в том числе и в Инженерной школе.
- Как вы оцениваете уровень подготовки сегодняшних абитуриентов?
- Требования для поступления в Инженерную школу такие же, как и для всех инженерных специальностей страны: необходимо иметь ЕГЭ по физике и математике (углубленный курс). Проблема в том, что при сдаче ЕГЭ чаще всего школьники выбирают более легкие предметы. Такой алгоритм действий удобен и для руководства средних школ - гарантируется более высокий средний балл выпускных экзаменов в школе.
Мы стараемся заранее готовить своего абитуриента - проводим большую профориентацонную работу в средних школах и на различных площадках. Ежегодно организуются такие мероприятия на площадках кампуса ДВФУ: Дни открытых дверей, Дни карьеры, олимпиады, Дни профессий, Дни крупных компаний и т.д.
- Расскажите, пожалуйста, о тех изменениях, которые произошли в обучающем процессе Инженерной школы в последние годы?
- Радикальные перемены в учебном процессе происходят в последние 25-30 лет. Они определены как структурными изменениями, связанными с переходом на «болонскую систему», так и достижениями фундаментальной науки, развитием научных и образовательных инструментов: компьютерное моделирование, цифровизация всех видов человеческой деятельности и экономики в целом. Этот процесс будет продолжаться.
Например, в настоящее время популярно онлайн образование. Мы проводим эксперименты в этой области, но здесь мы осторожны, т.к. контакт преподавателя и студента в инженерном образовании незаменим.
Досье «Дальневосточного капитала»: Александр Беккер, директор Инженерной школы ДВФУ, член-корр. российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН), доктор технических наук, профессор, Заслуженный работник высшей школы РФ, член двух диссертационных советов, редколлегии «International Journal of Ocean Engineering and Technology», + Программных комитетов крупных Международных конференций по исследованиям мирового океана, шельфовой и полярной технологии (ISOPE, РАСОМS, PACON), руководитель Международного научно-образовательного центра «Дальневосточный Арктический инжиниринговый центр» (МНОЦ «Арктика»).
Фото Юрия Рогова.
Анна МАЦОВСКАЯ.
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