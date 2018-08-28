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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 27 Сентября, 13:47 |
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МТС и правительство Сахалинской области подписали соглашение о сотрудничестве
Подписанное соглашение предусматривает сотрудничество в вопросе планирования инвестиционной деятельности компании в рамках строительства и модернизации телекоммуникационной инфраструктуры Сахалинской области. Так, МТС продолжит расширять покрытие сетей GSM и развивать сеть «третьего поколения» на территории Сахалина и Курильских островов, с учетом потребностей корпоративных клиентов МТС в регионе — крупнейших российских предприятий в области добычи нефти, природного газа и угля. Также в рамках соглашения МТС планирует расширить покрытие сетей GSM и 3G в отдаленных районах и малых населенных пунктах Сахалина, в том числе в поселках, расположенных на побережье Японского и Охотского морей, сообщает пресс-служба МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири.
Развитие сети МТС создаст дополнительные возможности для обеспечения инновационными услугами жителей и представителей бизнеса Сахалина. Соглашение предусматривает внедрение инновационных сервисов в социальную сферу. Первым проектом, реализованным МТС в рамках сотрудничества с Правительством Сахалинской области в части развития инноваций в регионе стала организация мониторинга машин скорой медицинской помощи на территории региона. С помощью навигационной системы на базе ГЛОНАСС и технологий МТС по удаленной передаче данных между устройствами движение каждого транспортного средства отслеживается с высокой степенью точности, что позволяет определять местоположение каждой машины и сокращать время прибытия бригад скорой помощи к пациентам. В проекте задействовано более 115 машин скорой помощи Сахалинской области.
«Сахалинская область является одним из регионов - лидеров экономического роста на Дальнем Востоке. При этом строительство и модернизация сети сотовой связи играет большую роль в ускорении темпов развития острова. Сотрудничество с правительством Сахалинской области подтверждает, что сегодня перед нами стоят общие цели – активное развитие телекоммуникационной инфраструктуры региона, повышение доступности инноваций для улучшения качества жизни населения области. МТС активно ведет работу по модернизации сети связи Сахалина, что позволяет развивать в регионе инновационные сервисы, в том числе услуги на основе технологий передачи данных между устройствами. В дальнейшем мы также будем прилагать все усилия, чтобы появление современных телекоммуникационных сервисов на Сахалине стало импульсом для опережающего развития социальной инфраструктуры, внедрения передовых технологий в сферы образования и здравоохранения», — отметил директор МТС на Дальнем Востоке Игорь Егоров.
«Сахалин – регион со сложными ландшафтными и климатическими условиями и один из уникальнейших регионов нашей страны. Большую роль в ускорении темпов развития края играют современные инфраструктурные решения: как в области транспорта, так и в области связи. Инвестиции, которые компания МТС намерена вложить в развитие телекоммуникационной инфраструктуры Сахалина и Курильских островов, позволят не только ускорить развитие экономики региона, но и повысят доступность современных сервисов для населения. Уверен, что компания МТС, являясь в настоящее время активным и надежным партнером нашего региона, будет столь же плодотворно взаимодействовать с нами и в дальнейшем», — заявил заместитель губернатора Сахалинской области – руководитель аппарата губернатора и Правительства Сахалинской области Дмитрий Братыненко.
В 2013-2014 гг. МТС намерена развивать транспортную сетевую инфраструктуру в регионе. МТС уже начала работы по проектированию подводной волоконно-оптической линии связи «Сахалин-Магадан-Камчатка», которая свяжет остров с материковой частью страны. Параллельно на Сахалине МТС проведет работы по увеличению скорости передачи данных в сетях мобильной связи крупных населенных пунктов Сахалина, построит не менее 800 км зоновых и магистральных ВОЛС для обеспечения населения услугами скоростной передачи данных.
Досье: Сегодня услугами 3G на Сахалине могут пользоваться уже почти полмиллиона жителей региона. С начала года территория охвата сети 3G МТС в Сахалинской области увеличилась более чем в 3 раза. Кроме того, работы по расширению емкости уже существующей сети 3G позволили увеличить ее пропускную способность в 2 раза, что позволило большему количеству абонентов одновременно пользоваться мобильным Интернетом на максимально высокой скорости. С начала 2012 года МТС активно строила сеть «третьего поколения» в населенных пунктах с количеством жителей свыше 100 тысяч человек. Также акцент был сделан на освоение малых населенных пунктов, где проживает менее 30 000 человек, при этом есть ряд районов, где запущена сеть 3G МТС в наиболее малочисленных поселках – до 500 человек. Сегодня связь МТС есть во всех районах Сахалинской области – Южно-Сахалинский, Александровск-Сахалинский, Тымовский, Анивский, Долинский, Корсаковский, Макаровский, Невельский, Ногликский, Охинский, Поронайский, Смирныховский, Томаринский, Тымовский, Углегорский, Холмский.
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