|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 23 Ноября, 12:51 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Корея заинтересовалась грибами и пивом из Приморья
Приморскую бизнес-миссию в Республику Корея организовал краевой Центр развития экспорта. Участие в переговорах, которые прошли в городе Коян провинции Кёнги-до, с потенциальными партнерами приняли представители малого бизнеса Приморья пищевой отрасли.
Как сообщили в Центре развития экспорта, переговоры прошли в международном бизнес-центре Ассоциации Торговли Зарубежных Корейцев (OKTA). Специалисты подчеркивают, что российские экопродукты вызывают большой интерес у корейских компаний, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморского края.
Функциональные продукты питания, производимые ООО «Лимонник», уже не первый раз презентуют иностранным партнерам. Компания не стоит на месте и развивает ассортимент продуктов для здоровья. Особое внимание компании стран Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня проявляют к грибу чага.
В бизнес-миссии приняла участие приморская компания ООО «Торговый Дом «Душевный», которая производит под своим одноименным брендом грузинские вина из винограда, выращенного на собственных плантациях на лучших склонах Грузии. Корейскую сторону заинтересовал этот поставщик. Отмечено, что у этой категории продуктов отличный потенциал – интерес у потребителей в Южной Корее к грузинским винам растет с каждым днем.
Бизнес-миссию также представило ООО «МКС», занимающееся оптовой продажей подсолнечного масла и пива. Сегодня конкуренция на рынке экопродуктов в Республике Корея стремительно растет. Компания «МКС» смогла достойно представить свой продукт и заинтересовать им корейского партнера Pharmsville LLC.
Генеральный директор АНО «Центр развития экспорта Приморского края» Сергей Казаков подчеркивает, что проведение бизнес-переговоров стало отличной традицией, позволяющей российским предпринимателям обсудить с потенциальными партнерами все тонкости будущего сотрудничества, после чего с уверенностью заключать экспортные контракты.
«Это говорит о том, что не обязательно только крупные выставки позволяют добиться успеха за границей. В2В-переговоры помогают компаниям Приморского края устанавливать долгосрочные отношения с иностранными партнерами, что очень важно в бизнесе и является залогом успеха», – отметил он.
В настоящее время среди клиентов Центра развития экспорта уже есть компании, которые на постоянной основе экспортируют свою продукцию в Республику Корея благодаря таким B2B-переговорам.
Напомним, для поддержки малого и среднего бизнеса в Приморье действует целый ряд институтов развития, в числе которых и Центр развития экспорта. Он оказывает услуги по продвижению компаний на межрегиональные и международные рынки, проводит обучающие мероприятия для предпринимателей, способствует установлению деловых контактов с зарубежными партнерами.
Услуги центра предоставляются бесплатно. Адрес организации: Владивосток, ул. Карла Жигура, 26а, офис 22, телефоны: 8 (423) 279-59-09, 279-59-10.
- Корея заинтересовалась грибами и пивом из Приморья
- В программе Восточного экономического форума-2018 "будет усилен трек"
- В Приморье ученые разработали систему для регистрации "дыхания" моря
- В Приморье тигриные долги возвращают коровами
- В Приморье на площади в 6,5 гектаров построят завод по переработке минтая
- Рыбаки Приморья добыли более 650 тысяч тонн рыбы
- Фестиваль "Вместе медиа. Дальний Восток" готовится к открытию во Владивостоке
- Алмазный Технопарк в Приморье открывает уникальные перспективы
- Национальному парк в Приморье будет присвоено имя выдающегося ученого и политика
- Выставка американских университетов открывается во Владивостоке
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.