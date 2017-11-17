|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 23 Ноября, 22:28 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Из аэропорта Владивосток открыт новый рейс в Бангкок через Харбин
В текущем сезоне авиакомпания «Уральские авиалинии» расширяет географию своих полетов из Владивостока в Китай. С 19 ноября к двум еженедельным рейсам по маршруту «Владивосток-Чанчунь-Бангкок» добавились рейсы в Таиланд через Харбин.
Выполнение рейса в зимнем расписании аэропорта запланировано 2 раза в неделю по средам и воскресеньям. На маршруте задействовано воздушное судно А-320. Самолет рассчитан на перевозку до 162 пассажиров, имеет просторную компоновку салонов экономического и бизнес-класса.
С открытием нового маршрута суммарная частота рейсов из Владивостока в Харбин в зимнем сезоне впервые за несколько лет достигла 6 рейсов в неделю. При этом харбинское направление из Владивостока обслуживают сразу три авиакомпании – «Аврора», «Уральские Авиалинии» и China Southern Airlines.
Также благодаря новому рейсу авиакомпании «Уральские Авиалинии» в текущем сезоне значительно увеличится количество регулярных рейсов в Бангкок. Общее число вылетов на направлении достигнет шести в неделю. Увеличение провозных емкостей обусловлено ростом привлекательности Владивостока для туристов из северо-восточных провинций Китая, а также усилением спроса на поездки в Китай и Таиланд со стороны населения Приморья.
- В Приморье обнаружен вирус чумы свиней
- Во Владивостоке сброс сточных вод в бухту Золотой Рог сокращен на 75%
- В Приморье в 2,5 раза сократилась добыча каменного угля
- Из аэропорта Владивосток открыт новый рейс в Бангкок через Харбин
- Корея заинтересовалась грибами и пивом из Приморья
- В программе Восточного экономического форума-2018 "будет усилен трек"
- В Приморье ученые разработали систему для регистрации "дыхания" моря
- В Приморье тигриные долги возвращают коровами
- В Приморье на площади в 6,5 гектаров построят завод по переработке минтая
- Рыбаки Приморья добыли более 650 тысяч тонн рыбы
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.