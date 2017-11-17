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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 23 Ноября, 22:28 |
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В Приморье в 2,5 раза сократилась добыча каменного угля
В январе-октябре 2017 года промышленными предприятиями Приморского края отгружено продукции на 229.5 млрд. рублей. На предприятия обрабатывающих производств приходится 69.5% всей отгруженной продукции, сообщили журналу "дальневосточный капитал" в Приморскстате.
Индекс производства в январе-октябре 2017 года составил 116% к соответствующему периоду 2016 года, в обрабатывающих производствах – 122%, электроэнергетике –103%, в водоснабжении, организации сбора и утилизации отходов – 103%, в добывающих отраслях – 92.5%.
Рост наблюдался в следующих производствах: производство прочих транспортных средств и оборудования (в 2.7р), металлургическом производстве (на 41%), ремонт и монтаж машин и оборудования (на 26%), производство текстильных изделий (на 14%), электрического оборудования (на 11%), компьютеров, электронных и оптических изделий (на 10%), мебели (на 6%), прочей неметаллической минеральной продукции (на 5%), автотранспортных средств (на 3%).
В выпуске товаров производственно-технического назначения отмечался рост следующих видов продукции: конструкций и деталей сборных железобетонных (на 26%), раствора строительного (на 25%), товарного бетона (на 9%), пиломатериалов (на 5%), цемента (на 3%). Сократилось производство кирпича, щепы технологической, паркета, блоков оконных и дверных из пластмассы.
Из пищевых продуктов в январе-октябре 2017 года увеличилось производство крупы, мяса и субпродуктов птицы домашней (в 1.6р), масла растительного рафинированного (в 1.5р) и нерафинированного (на 44%), нектаров фруктовых и овощных (на 28%), молока (на 20%), кисломолочных продуктов и минеральных вод (на 10%), кондитерских изделий (на 2%). Снизился выпуск хлеба и хлебобулочных изделий, колбасных изделий.
В январе-октябре 2017 года сократилась добыча каменного угля (в 2.5р) и металлических руд (на 12%). Рост наблюдался в добыче бурого угля (на 14%), а также прочих полезных ископаемых (на 7%).
Выпуск электроэнергии в январе-октябре 2017 года вырос к соответствующему периоду прошлого года (на 4%), теплоэнергии – снизился (на 3%).
Журнал "Дальневосточный капитал".
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