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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 23 Ноября, 14:58 |
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Владивосток встретил и проводил великих русских путешественников
Каждый из десяти вагонов поезда «Золотого фонда Русского географического общества»» посвящён деятельности знаменитых русских путешественников, таких как Николай Миклухо-Маклай, Николай Пржевальский, Петр Семёнов-Тян-Шанский и других. Снаружи и внутри вагоны украшены их портретами и оснащены информацией об их достижениях и открытиях.
По словам председателя Приморского краевого отделения РГО Общества изучения Амурского края Алексея Буякова, ОАО «РЖД» и Русское географическое общество реализуют совместные проекты с 2016 года.
– В рамках проекта «Дорога открытий» пассажиры поездов дальнего следования могут посмотреть в пути фильмы и образовательные передачи. 11 октября 2016 года был запущен тематический поезд, посвященный 100-летию Транссибирской железнодорожной магистрали и 50-летнему юбилею поезда «Россия», – отметил Алексей Буяков.
Поезд дальнего следования АО «Федеральная пассажирская компания» №1/2 «Россия», оформленный материалами экспозиции «Золотой фонд Русского географического общества», начал курсировать по маршруту Москва-Владивосток с 15 ноября 2018 года.
В ходе поездки пассажиры впервые увидели репродукции редчайших рисунков и фотографий из «Золотого фонда РГО», который формировался с 1845 года и насчитывает более 100 тысяч географических экспонатов, большинство из которых до последнего времени не были в открытом доступе.
Как отметил начальник поезда Геннадий Шелякин, пассажиры проявили большой интерес к проекту.
– Не осталось без внимания ни наружное, ни внутреннее оформление историческими фото- и видеоматериалами. Я считаю, что инициатива Русского географического общества это – демонстрация потенциала всего нашего российского общества, – подчеркнул начальник поезда №1 «Россия».
22 ноября «поезд РГО» отправился в обратном направлении, по маршруту Владивосток – Москва.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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